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بمشاركة المدربين.. خطة إنجليزية للتخلص من الأخطاء الكارثية لحكام الفيديو في البريميرليغ

تسبب الفار في أخطاء كارثية دفعت الجميع للهجوم عليه في البريميرليغ (غيتي)
تسبب الفار في أخطاء كارثية دفعت الجميع للهجوم عليه في البريميرليغ (غيتي)
26/3/2021

قالت صحيفة تايمز (The Times) البريطانية اليوم الجمعة إن مسؤولي التحكيم في البلاد يعملون على خطة جديدة تهدف إلى تحسين أداء حكم الفيديو المساعد (فار) في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإن أي تغييرات على النظام ستبلغ إلى الحكام قبل انطلاق الموسم المقبل.

ومنذ إدخاله في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تعرض نظام حكم الفيديو المساعد لانتقادات من جانب الكثير من كبار مدربي البطولة وكذلك من جانب الجمهور، بسبب كثرة الأخطاء والقرارات المثيرة للجدل ووضع التسلل.

وقد اعترف بعض القائمين على الحكام بل والحكام أنفسهم بالوقوع في الأخطاء، واضطر بعضهم إلى الاعتذار عنها.

وقالت الصحيفة إن خطة العمل الخاصة بتحسين أداء النظام تبلورت بناء على استطلاعات للرأي شارك فيها مدربون وقادة فرق ومديرون رياضيون.

وأكد المسؤولون عن الخطة أن أي تغييرات جديدة سيتم التوصل إليها ستبلغ للحكام، وسيتم تطبيقها بداية من موسم 2021-2022 المقبل.

وسينطلق الموسم المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز في 14 أغسطس/آب المقبل وينتهي في 22 مايو/أيار 2022.

وقد تضررت معظم فرق البريميرليغ من أخطاء الفار التي بدا بعضها ساذجا ومتضاربا، كما لم ينصف بعض النجوم الذين ارتكبت ضدهم أخطاء واضحة دون أي تدخل حاسم، ومن الأمثلة الصارخة التدخل العنيف من حارس إيفرتون ضد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، حيث مر ذلك التدخل مرور الكرام دون أي عقوبة على الحارس، وتسبب في غياب فان دايك منذ المباراة وحتى الآن، بسبب إصابة جسيمة بالركبة.

وأصبح الدوري الإنجليزي الممتاز من أوضح الأمثلة على إخفاق الفار في القضاء على الأخطاء، وهو ما دفع بعض النجوم والمدربين للمطالبة بإلغائه، ومنهم وين روني وغيره.

وقال نجم ليفربول محمد صلاح "لم أحب يوما تقنية الفار، منذ بداية الموسم قضت هذه التقنية على اللعب ومتعة كرة القدم، يجب أن تكون في الموقع المناسب قبل خط التسلل، أعتقد أن الأمر يسير بشكل أفضل في دوري الأبطال، وفي بلدان أخرى تمنح مساحة أكبر للمهاجمين، لا أريد أن أتعرض لعقوبة، لكن هذا رأيي، لا أحب الفار".

المصدر : الجزيرة + رويترز

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