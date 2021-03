اعتراضا على العنصرية.. تيري هنري يغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي

قال تيري هنري مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق إن تجاهل "العنصرية" على مواقع التواصل الاجتماعي "سام للغاية"، وإنه سيقوم بتعطيل كل حساباته بداية من غد السبت عقب الأحداث الأخيرة على المنصة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد وجود بيلينغهام لاعب المنتخب الإنجليزي هما أحدث لاعبين يتعرضان لإساءات عنصرية على إنستغرام في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

ودعا مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق المسؤولين إلى ضمان تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لمنع حدوث الإساءات العنصرية والتنمر.

وفي بيان نشر على تويتر وإنستغرام اليوم الجمعة قال هنري "مرحبا يا شباب، بداية من صباح غد سأقوم بإزالة حساباتي من وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن يتمكن الأشخاص في السلطة من تنظيم منصاتهم بنفس الحماس والقوة التي يفعلونها حاليا عندما تنتهك حقوق الطبع والنشر".

Hi Guys

From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright…. pic.twitter.com/gXSObqo4xg

— Thierry Henry (@ThierryHenry) March 26, 2021