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اعتراضا على العنصرية.. تيري هنري يغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي

هنري جثا على ركبته لمدة 8 دقائق و46 ثانية قبل مباراة بالدوري الأميركي (الفرنسية)
هنري جثا على ركبته لمدة 8 دقائق و46 ثانية قبل مباراة بالدوري الأميركي (الفرنسية)
26/3/2021

قال تيري هنري مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق إن تجاهل "العنصرية" على مواقع التواصل الاجتماعي "سام للغاية"، وإنه سيقوم بتعطيل كل حساباته بداية من غد السبت عقب الأحداث الأخيرة على المنصة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد وجود بيلينغهام لاعب المنتخب الإنجليزي هما أحدث لاعبين يتعرضان لإساءات عنصرية على إنستغرام في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

ودعا مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق المسؤولين إلى ضمان تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لمنع حدوث الإساءات العنصرية والتنمر.

وفي بيان نشر على تويتر وإنستغرام اليوم الجمعة قال هنري "مرحبا يا شباب، بداية من صباح غد سأقوم بإزالة حساباتي من وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن يتمكن الأشخاص في السلطة من تنظيم منصاتهم بنفس الحماس والقوة التي يفعلونها حاليا عندما تنتهك حقوق الطبع والنشر".

وأضاف أن "تجاهل الحجم الهائل للعنصرية والتنمر وما ينتج عنه من تعذيب نفسي للأفراد يكون ساما للغاية، يجب أن يكون هناك قدر من المساءلة".

وتابع هنري "من السهل للغاية إنشاء حساب واستخدامه في التنمر والمضايقة بدون أي عواقب ويظل مرتكب هذه الأفعال مجهول الهوية، وحتى يتغير هذا سأقوم بتعطيل حساباتي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أتمنى أن يحدث هذا قريبا".

ولدى هنري -الذي ترك منصبه التدريبي في فريق مونتريال إمباكت الشهر الماضي- 2.3 مليون متابع على تويتر و2.7 مليون على إنستغرام.

وفي يوليو/تموز الماضي جثا اللاعب الفائز بكأس العالم على ركبته لمدة 8 دقائق و46 ثانية قبل مباراة إمباكت مع نيو إنغلاند ريفوليوشن في الدوري الأميركي، في موقف ضد العنصرية عقب وفاة جورج فلويد.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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