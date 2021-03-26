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بالصور.. حكم يقود مباراة بعمر 16 عاما

رافايل مبوتيلا خلال مباراة زيسكو وفورست رينجرز (مواقع التواصل الاجتماعي)
رافايل مبوتيلا خلال مباراة زيسكو وفورست رينجرز (مواقع التواصل الاجتماعي)
26/3/2021

صنع الصبي الزامبي رافايل مبوتيلا الحدث بقيادته مباراة ودية لنادي زيسكو الزامبي، وهو لم يتجاوز 16 عاما من عمره.

وظهر اللاعب في صور نشرها النادي الزامبي عبر حسابه بموقع فيسبوك، وهو يقود المباراة الودية، التي جمعت الفريق بنادي فورست رينجرز أمس الأول الأربعاء.

وأرفق النادي الصور بتعليق ورد فيه "أطيب التمنيات لمبوتيلا، حافظ على إيمانك بقدراتك، في يوم من الأيام ستكون جاني سيكازوي آخر"، في إشارة إلى الحكم الدولي الزامبي، الذي قاد عددا من المباريات المهمة على مستوى قارة أفريقيا.

وانتهت المباراة التي جرت ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، بفوز زيسكو 2-صفر.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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