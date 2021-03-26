منتخب أفريقيا الوسطى يهدي المغرب بطاقة التأهل لأمم أفريقيا بالكاميرون

قلب منتخب بوروندي تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى إلى تعادل 2-2 اليوم الجمعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون والمؤجلة إلى مطلع العام المقبل.

وتقدم منتخب أفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و53، ثم سجل منتخب بوروندي هدفين عن طريق سعيدي نتيبازونكيزا وكريستوف ندواروجيرا في الدقيقتين 59 و80.

ورفع منتخب بوروندي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب موريتانيا الذي يواجه المنتخب المغربي في وقت لاحق من اليوم، بينما رفع منتخب أفريقيا الوسطى رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب المغربي رسميا لنهائيات كأس أمم أفريقيا بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المقبلتين حيث يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، وهو ما يعادل رصيد موريتانيا وبوروندي معا.