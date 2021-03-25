البث الحي
كرة قدم

4 أشياء.. ماذا سيقدم رونالدو لو عاد لريال مدريد؟ ومن البديل المثالي لتعويضه؟

رونالدو كان أيقونة ريال مدريد (غيتي)
رونالدو كان أيقونة ريال مدريد (غيتي)
25/3/2021-|آخر تحديث: 25/3/202111:50 PM (مكة المكرمة)

أثار خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا شائعات حول إمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؛ لكن ما الذي سيحققه اللاعب البالغ من العمر 36 عاما لفريق الملكي الحالي؟.

طرحت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية هذا السؤال وأجابت عليه كالتالي.

لا شك أن رونالدو ما يزال أحد أكثر المهاجمين حسما في هذا الوقت؛ لكن من أجل تحليل ما إذا كان سيلائم الفريق الحالي بشكل صحيح، من المهم التركيز على الجوانب التي واجهها لاعبو مدرب الملكي زين الدين زيدان مؤخرا.

1- اختراق الفرق الدفاعية

قد يكون رونالدو الحل للمعضلة الهجومية، التي يعاني منها ريال مدريد منذ رحيله، خاصة هذا الموسم مع الفرق التي تلعب بطريقة دفاعية، وتغلق الثلث الدفاعي تماما في وجه المهاجمين، ورغم تكرار هذه المشكلة لم يتمكن زيدان بعد من إيجاد حل فعال لها؛ مما جعل الفريق يخسر الكثير من النقاط طوال الموسم.

ولكن كيف يمكن أن يساعد رونالدو في هذه المشكلة؟، الإجابة ببساطة يتقنها الدون على مر السنين، بفضل غريزته الهجومية الطبيعية داخل منطقة الجزاء، حيث يمتلك الأساسيات الهجومية المثالية بالإضافة إلى خبرة طويلة، وامتلاكه حس التمركز المثالي في الحالات الهجومية المختلفة.

2- تعدد الهدافين

منذ رحيل رونالدو أصبح كريم بنزيمة يتحمل كل المسؤولية الهجومية وحده، ويحرز معظم أهداف الملكي حيث سجل 23 هدفا هذا الموسم؛ لكنه لم يصل إلى معدل أهدف النجم البرتغالي بعد.

والأزمة هنا أن الهداف الثاني لريال مدريد بعد بنزيمة هو ماركو أسينسيو بـ4 أهداف فقط، وذلك عكس الشراكة الرائعة بين رونالدو وبنزيمة، حيث كان الثنائي يسجل معظم أهداف الفريق؛ لكن ليس بمثل هذا الفارق الضخم بين الهداف ووصيفه، كما كان فرض الرقابة على الدون من المنافسين للريال يشغل عدة لاعبين؛ مما كان يخلق مساحات في الثلث الهجومي للاعبين آخرين للتسجيل أيضا.

3- التحول من الدفاع إلى الهجوم

عودة رونالدو قد تساعد ريال مدريد على التطور بشكل كبير في التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهي إحدى نقاط القوة المخيفة للملكي في عهد رونالدو، والتي افتقدها الفريق حاليا؛ مما يجعله يعاني حتى أمام بعض الفرق الصغيرة.

ورغم تقدمه في السن يظل رونالدو اللاعب الأمثل لاستغلال المساحات الهجومية في عملية التحول من الدفاع إلى الهجوم نظرا لسرعته وخبرته الكبيرة.

4- شخصيته التنافسية

بالإضافة إلى مساهمات رونالدو التهديفية الضخمة التي يحتاجها الملكي، فإنه سينقل شخصيته التنافسية الطامحة للفوز الدائم إلى بقية الفريق، وسيكون بمثابة مثل أعلى وقدوة لجيل اللاعبين الشباب، الذين يمتلكهم ريال مدريد حاليا.

من البديل؟

إذا كانت عودة الأيقونة البرتغالية يمكن أن تساعد في حل المشكلات الهجومية لريال مدريد، فإن هناك بعض النجوم الصاعدين قد يقومون بهذا الدور أيضا، وأبرزهم كيليان مبابي (22 عاما) وإيرلينغ هالاند (20 عاما)، حيث يمتلكان مقومات هجومية استثنائية فضلا عن قدرتهما على ضمان التفوق الهجومي للملكي خلال عقد من الزمان لصغر سنهما.

المصدر : الجزيرة + ماركا

حول هذه القصة

رونالدو رحل بسببه عن ريال مدريد.. لماذا يطلب الجميع ود ميسي الأغلى في التاريخ؟

لا يوجد لاعب بتاريخ كرة القدم العالمية يتميز من الناحيتين المادية والمعنوية مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سواء في منتخب بلاده أو مع برشلونة، حتى أصبح الجميع يخطب وده على مستوى المدربين أو الإدارة.

المزيد من كرة قدم

بالصور.. حكم يقود مباراة بعمر 16 عاما

رافايل مبوتيلا خلال مباراة زيسكو وفورست رينجرز (مواقع التواصل الاجتماعي)

تخلص من الإصابات المزعجة وحالات التقيؤ.. تعرف على قصة الطبيب الإيطالي الذي عالج ميسي باستخدام الزهور

ميسي غير الكثير من عاداته الغذائية للتخلص من مشاكله الصحية (غيتي)

بالفيديو- تصفيات مونديال 2022.. بداية مخيبة لإسبانيا وقوية لإنجلترا وألمانيا وإيطاليا

موراتا يحتفل بهدفه الرائع وخلفه المدافع اليوناني يتحسر على اهتزاز شباكه (غيتي)

بالفيديو.. تعادل مثير للجزائر وليبيا تنهار أمام تونس في أول مباراة على ملعبها

سليماني سجل هدفين للجزائر بمرمى زامبيا (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مصر تعلق الملاحة بقناة السويس.. فشل محاولة لتعويم السفينة الجانحة وعشرات السفن تتزاحم

جهود لتخليص السفينة العالقة "إيفر غيفن" (الأوروبية نقلا عن هيئة قناة السويس)

الولايات المتحدة تشهد خروجا جماعيا ومتزامنا للآلاف من حشرة الزيز لم يحدث منذ 17 عاما

تستعد حشرة الزيز للظهور على أشجار الولايات المتحدة بعد طول غياب (غيتي)

عواقب اقتصادية ضخمة بسبب السفينة الجانحة في قناة السويس

السفينة جنحت في قناة السويس بسبب انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية (الفرنسية)

إريتريا توافق على سحب قواتها من الحدود.. تسجيل مئات حالات الاغتصاب بتيغراي وواشنطن تؤكد رفض آبي وقف إطلاق النار

الأمم المتحدة رجحت أن تكون أعداد حالات الاغتصاب في تيغراي أكبر بكثير (رويترز)