ضرب الكرة بالرأس يؤدي للخرف.. أبحاث جديدة بعد وفاة أحد أساطير الكرة الإنجليزية

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أن اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيرتديان أجهزة واقية للفم تتضمن رقائق، خلال حصص تدريبية، للمساعدة في مراقبة التأثير على الرؤوس ضمن أبحاث عن إصابات الدماغ.

وسيجمع واقي الفم -الذي يستخدم بالفعل في مباريات الرغبي- بيانات ويرسلها إلى الأطقم التدريبية والطبية في وقت دقيق، لتوضيح مدى تأثير الكرة على الدماغ.

ولم يحدد التقرير الأندية المشاركة في التجربة، لكنه أضاف أن الدوري الممتاز يريد أن تكتمل الأبحاث في غضون أشهر، وذلك بعد ازدياد الاهتمام بين المحترفين بقضية الإصابة بالخرف عقب وفاة أسطورة إنجلترا نوبي ستايلز.

وأصيب ستايلز -مثل العديد من زملائه الفائزين بكأس العالم 1966 ومن بينهم جاك وبوبي تشارلتون- بالخرف أو التدهور العقلي.

وطالب مدربون بالدوري الممتاز بمنع ضربات الرأس في التدريبات إذا أظهرت البحوث أنها تؤدي إلى الخرف.