شاهد- لاجئ سابق يدعم اللاجئين.. ديفيز لاعب بايرن: لن أنسى أبدا من أين أتيت

قال ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ إنه يأمل في دعم اللاجئين حول العالم، بعد أن أصبح أول لاعب كرة قدم يعين سفير نوايا حسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وولد ديفيز لأبوين ليبيريين في مخيم للاجئين في غانا، وقضى هناك 5 سنوات قبل انتقاله إلى كندا.

وانضم إلى بايرن في 2018، ولعب دورا بارزا في التتويج بدوري أبطال أوروبا ولقب "البوندسليغا" في الموسم الماضي.

وقال ديفيز (20 عاما) في بيان لموقع بايرن على الإنترنت "خبراتي الشخصية تجعلني أريد التحدث عن اللاجئين ونشر قصصهم والمساعدة في التغيير".

وأضاف "أود أن يعرف الناس أهمية مساعدة اللاجئين في أي مكان، سواء في المخيمات أو المدن أو البلاد المجاورة أو الدول التي تعيد توطينهم مثل كندا".

⚽ He dreamed of playing professional football

🏆 He quickly gained a spot on the podium

✊ Now he's earning a place in history

We are proud to welcome @FCBayern's @AlphonsoDavies as a UNHCR Goodwill Ambassador! 👏 #AD19 ⚡ pic.twitter.com/qdt4tkhjUs

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 24, 2021