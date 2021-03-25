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شاهد- لاجئ سابق يدعم اللاجئين.. ديفيز لاعب بايرن: لن أنسى أبدا من أين أتيت

ديفيز ممتن لوالديه بعد الفرار من ليبيريا أثناء الحرب الأهلية، وأراد أن تلهم قصته اللاجئين (مواقع التواصل)
ديفيز ممتن لوالديه بعد الفرار من ليبيريا أثناء الحرب الأهلية، وأراد أن تلهم قصته اللاجئين (مواقع التواصل)
25/3/2021

قال ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ إنه يأمل في دعم اللاجئين حول العالم، بعد أن أصبح أول لاعب كرة قدم يعين سفير نوايا حسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وولد ديفيز لأبوين ليبيريين في مخيم للاجئين في غانا، وقضى هناك 5 سنوات قبل انتقاله إلى كندا.

وانضم إلى بايرن في 2018، ولعب دورا بارزا في التتويج بدوري أبطال أوروبا ولقب "البوندسليغا" في الموسم الماضي.

وقال ديفيز (20 عاما) في بيان لموقع بايرن على الإنترنت "خبراتي الشخصية تجعلني أريد التحدث عن اللاجئين ونشر قصصهم والمساعدة في التغيير".

وأضاف "أود أن يعرف الناس أهمية مساعدة اللاجئين في أي مكان، سواء في المخيمات أو المدن أو البلاد المجاورة أو الدول التي تعيد توطينهم مثل كندا".

وتابع "يحتاج اللاجئون إلى الدعم للعيش والتعليم وممارسة الرياضة، وبعدها يمكن استغلال قدراتهم وتحقيق الازدهار".

وقال ديفيز إنه ممتن لوالديه بعد الفرار من ليبيريا أثناء الحرب الأهلية، وأراد أن تلهم قصته اللاجئين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن ديفيز قوله "في هذا الموقف توجد فرصتان فقط: إما المشاركة في الحرب أو الهرب.. لم تكن نية والدايّ حمل السلاح وإطلاق الرصاص، وأنا سعيد بأنهما اختارا الرحيل".

وختم "لن أنسى أبدا من أين أتيت، وأريد أن تعطي قصتي الأمل والحماس للاجئين ليكرروا ما فعلت".

المصدر : وكالات

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