رونالدو وديبالا الأبرز.. نجوم يوفنتوس ونابولي أكبر الخاسرين لقيمتهم السوقية في الكالتشيو

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في القيمة السوقية للاعبين والفرق- عن قائمة تضم 30 لاعبا من الدوري الإيطالي لكرة القدم، هم الأكثر خسارة في قيمتهم السوقية للموسم الحالي.

ونشر الموقع تحديثا جديدا، الثلاثاء، لأكثر اللاعبين الذين فقدوا من قيمتهم السوقية في الكالتشيو، تصدره نجمي يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا بخسارة بلغت 10 ملايين يورو من قيمة كل لاعب ليصبح رونالدو بقيمة 50 مليون يورو، وديبالا 60 مليون يورو.

وتصدر لاعبو يوفنتوس ونابولي قائمة الـ10 الأوائل الأكثر خسارة في قيمتهم السوقية، بوجود 3 لاعبين من يوفنتوس، و4 من نابولي، ولاعبا واحدا من كل من ميلان وإنتر ميلان وبولونيا.

وشملت القائمة وجود 8 لاعبين من نادي نابولي كأثر الأندية الإيطالية خسارة في قيمة لاعبيه السوقية، جاء في مقدمتهم مدافع الفريق خاليدو كوليبالي، والذي فقد 10 ملايين يورو؛ لتصبح قيمته نحو 50 مليون يورو.

كما أن هناك لاعبيْن آخرين من يوفنتوس بجانب رونالدو وديبالا؛ هما قائد الفريق ليوناردو بونوتشي بفقدانه 3 ملايين يورو؛ لتصبح قيمته نحو 10 ملايين يورو، ولاعب خط الوسط الأوروغواياني رودريغو بنتانكور، الذي وصل سعره إلى 40 مليون يورو فاقدا 6 ملايين يورو من قيمته السابقة.