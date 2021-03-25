بالفيديو- جزر القمر تكتب التاريخ.. لماذا غضبت الجماهير المصرية رغم التأهل القياسي لأمم أفريقيا؟

شنت الجماهير هجوما حادا على المنتخب المصري ومدربه حسام البدري، رغم ضمانه التأهل إلى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعد تعادله 1-1 مع نظيره الكيني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة الثانية عن طريق محمد مجدي أفشة، قبل أن يسجل عبد الله حسن هدف التعادل للمنتخب الكيني في الدقيقة 65.

ولعبت كينيا بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع جونستون أوموروا في الدقيقة 75 إثر الاعتداء بدون كرة على مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري.

🎥 ملخص المباراة: 🇰🇪 كينيا 1-1 مصر 🇪🇬 هدف محمد مجدي قفشة يمنح الفراعنة نقطة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ✅@EFA | #TotalAFCONQ2021 | @Pharaohs pic.twitter.com/2Pe5lyS383 — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2021

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما رفع المنتخب الكيني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

🇪🇬 الفراعنة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ 25 في التاريخ! 🤯 المنتخب المصري يعزز رقمه القياسي في عدد المشاركات. 🤩#TotalAFCON | #TotalAFCONQ2021 | @Pharaohs | @EFA pic.twitter.com/gkjJnm4AVz — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2021

وبدأ الهجوم ينهال على المنتخب والبدري أثناء المباراة؛ بسبب الأداء الباهت الضعيف رغم وجود محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي بين صفوف الفراعنة.

🇰🇪 نجوم هارامبي: "شكرًا لك صديقنا، تهانينا. حظًا موفقًا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية". 🇪🇬 محمد صلاح: "حظًا موفقًا في المرة القادمة". 👍 نجم منتخب مصر يبعث بالروح التي نحب أن نجدها دائمًا في كرة القدم. 🙌@MoSalah | #TotalAFCON | #TotalAFCONQ2021 | @EFA | @Pharaohs pic.twitter.com/wDuZbqKT0o — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2021

ولم يستطع البدري إقناع الجماهير بقدرته على قيادة المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بالتتويج بلقب أمم أفريقيا 7 مرات، بسبب تراجع أداء الفريق في معظم المباريات التي خاضها تحت قيادته.

وصول إلى أمم أفريقيا ببركة دعاء الوالدين

حسام البدري لا يصلح مدرباً مع #منتخب_مصر

شكراً قفشة 🖤 pic.twitter.com/7Tn0qp0TCb — Ahmed Said (@a7med3aid) March 25, 2021

كما أصبح المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بالتأهل للمرة الـ25.

#منتخب_مصر

مع حسام البدرى هتكره الكورة

مع حسام البدرى لا هافات لا لعب لا فن لا فريق.

مع البدرى هننسي الكورة

إختيار سيئ كمدرب لمنتخب مصر .. إنا شايف أداء سيئ .. خط وسط ؟؟؟؟؟ https://t.co/sDkscQ7FUd pic.twitter.com/7UTyYV5cwO — Jamie (@Jamie74688633) March 25, 2021

وكان منتخب جزر القمر على موعد مع التاريخ، بتأهله للمرة الأولى في تاريخه للبطولة، وذلك بعد تعادله السلبي مع ضيفه منتخب توجو، في وقت سابق من اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى النهائيات، مع تبقي مباراة أمام منتخب مصر يوم الاثنين المقبل لحسم صدارة المجموعة.

على الجانب الأخر، يتذيل منتخب توجو ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 كان قد تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

اعتبرونى مليش فيها

بس بجد مش مستوعب الهجوم اللي علي صلاح ده

مع احترامي لكل الاراء والله بس كيف لجوهرة ان تتلألأ وسط الظلام👌 لو حابين تنتقدوا انتقدوا التخطيط الخاطئ من منظومة كاملة فاشلة تحتاج لنسف واعادة ترتيب يا جماعة

منتخب مصر منتخب بلا هوية بلا نظام او تخطيط 👌 — Mohamed Nabil (@mnabil100) March 25, 2021

يا ريت اى لاعب خايف على رجله ميجيش منتخب مصر ثاني، عشان العملية مش ناقصة قرف!!😈😈#منتخب_مصر pic.twitter.com/5yJUzEXOlD — بنات مصر اجدع بنات (@lyly01330072) March 25, 2021

أنا لا أكره حسام البدري وليس بيني وبينه أي عداوه 👌

ولكن أحب مصر ومنتخب بلدي

والبدري مش أغلى من مصر

لازم البدري يمشي#منتخب_مصر pic.twitter.com/OYlH2OsGHB — MO 9️⃣🏆🦅 (@abotaleb24) March 25, 2021

#منتخب_مصر تاريخيا أسوأ أداء مع أفضل لاعبى العالم صلاح .

فنيا. عطل فى كل أجهزة اللاعبين

سلوكيا . تبسمك فى وجه أخيك صدقة pic.twitter.com/Agq2OqL29H — أحمد عبد الحكم أمين (@ahmedhakamameen) March 25, 2021

" الله يرحمك با جوووهااااري …".

🙄🙄🙄 …

– و يمسيك بالخير يا جوووزيييه … ♡

.#الأهلي … 🦅🍃🇪🇬#منتخب_مصر … 🇪🇬🍃 pic.twitter.com/LnAWW17rZ8 — Hassan Salem . (@Poet_Hassan1) March 25, 2021