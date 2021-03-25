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بالفيديو- جزر القمر تكتب التاريخ.. لماذا غضبت الجماهير المصرية رغم التأهل القياسي لأمم أفريقيا؟

أفشة يحتفل بتسجيله هدف مصر ضد كينيا (مواقع التواصل)
أفشة يحتفل بتسجيله هدف مصر ضد كينيا (مواقع التواصل)
25/3/2021-|آخر تحديث: 26/3/202101:07 AM (مكة المكرمة)

شنت الجماهير هجوما حادا على المنتخب المصري ومدربه حسام البدري، رغم ضمانه التأهل إلى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعد تعادله 1-1 مع نظيره الكيني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة الثانية عن طريق محمد مجدي أفشة، قبل أن يسجل عبد الله حسن هدف التعادل للمنتخب الكيني في الدقيقة 65.

ولعبت كينيا بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع جونستون أوموروا في الدقيقة 75 إثر الاعتداء بدون كرة على مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما رفع المنتخب الكيني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وبدأ الهجوم ينهال على المنتخب والبدري أثناء المباراة؛ بسبب الأداء الباهت الضعيف رغم وجود محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي بين صفوف الفراعنة.

ولم يستطع البدري إقناع الجماهير بقدرته على قيادة المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بالتتويج بلقب أمم أفريقيا 7 مرات، بسبب تراجع أداء الفريق في معظم المباريات التي خاضها تحت قيادته.

كما أصبح المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بالتأهل للمرة الـ25.

وكان منتخب جزر القمر على موعد مع التاريخ، بتأهله للمرة الأولى في تاريخه للبطولة، وذلك بعد تعادله السلبي مع ضيفه منتخب توجو، في وقت سابق من اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى النهائيات، مع تبقي مباراة أمام منتخب مصر يوم الاثنين المقبل لحسم صدارة المجموعة.

على الجانب الأخر، يتذيل منتخب توجو ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 كان قد تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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