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مجزرة كروية.. برشلونة يخطط للتخلي عن نصف الفريق

كومان يريد بناء فريق للمستقبل (غيتي)
كومان يريد بناء فريق للمستقبل (غيتي)
24/3/2021

يبدو أن الهولندي رونالد كومان باق على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة في الموسم المقبل، ولهذا قرر التخلي عن نصف فريقه والاعتماد بشكل شبه كامل على الشباب وبناء فريق للمستقبل.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن البرسا وضع على قائمة المغادرين في الميركاتو الصيفي كلا من: البرازيلي فيليبي كوتينيو، والحارس البرازيلي نيتو، والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، والدانماركي مارتين براثويت، والبوسني ميراليم بيانيتش، والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

كما نقلت صحيفة "ديلي ستار" (Daily Star) البريطانية أن البرسا مستعد للتخلي عن كوتينيو في الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل نحو 40 مليون يورو فقط. أما بالنسبة لبيانتيتش فيبدو أن علاقته مع كومان ليست جيدة وتدهورت عندما صرح اللاعب البوسني لإحدى الصحف الإيطالية أنه لا يحظى بدقائق لعب كثيرة، ليأتيه الجواب من كومان بأن هذا الموضوع يُحلّ داخل أسوار النادي وليس عبر الإعلام، ولهذا وُضع على قائمة المغادرين.

وفضلًا عن الأسماء التي ذكرت، هناك المدافع الفرنسي جان كلير توديبو المعار لفريق نيس، والذي لا يرغب بالعودة إلى برشلونة، ويأمل أن يُفعل الفريق الفرنسي خيار الشراء في عقد الإعارة مقابل 8 ملايين يورو إضافة إلى 7 ملايين كمتغيرات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن كومان يريد أن تكون له كلمة الفصل في التعاقدات. وطلب المدرب الهولندي من إدارة النادي أن يكون هناك تنسيق قبل التعاقد مع أي لاعب، وأنه يريد أيضا التحدث مع اللاعب قبل التوقيع معه. فكومان -على ما يبدو- لا يريد أن يكون مثل الإسباني إرنستو فالفيردي المدرب الأسبق للبرسا، عندما تعاقدت الإدارة مع البرازيلي مالكوم، وهو لم يطلب ذلك.

المصدر : الصحافة الإسبانية + الصحافة البريطانية

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