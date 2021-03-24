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لا يهتم بالانتقادات والاتهامات بالخيانة.. مدرب البرتغال: رونالدو جاهز لقيادة المنتخب

سانتوس: عندما يكون كريستيانو في المنتخب الوطني يأتي دائما بالنسخة نفسها والحماس نفسه والرغبة ذاتها (مواقع التواصل)
سانتوس: عندما يكون كريستيانو في المنتخب الوطني يأتي دائما بالنسخة نفسها والحماس نفسه والرغبة ذاتها (مواقع التواصل)
24/3/2021

قال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال إن الانتقادات الموجهة إلى مستوى كريستيانو رونالدو لا تأثير لها على معنويات المهاجم، وهو مستعد لبذل 100% من جهده مع المنتخب الوطني أمام أذربيجان في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأصبح رونالدو موضع انتقادات بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي على يد بورتو.

وجاء هدف بورتو الحاسم من ركلة حرة مرت من بين قدمي رونالدو الذي استدار أثناء وقوفه في الحائط الدفاعي، وكتبت صحيفة كورييري ديلو سبورت في صفحتها الأولى "خيانة من رونالدو".

وقال سانتوس "عندما يكون كريستيانو في المنتخب الوطني يأتي دائما بالنسخة نفسها والحماس نفسه والرغبة ذاتها".

وأضاف "يبذل دائما 100% من جهده عندما يكون في المنتخب الوطني. لا أعتقد أن هناك مشكلة تتعلق بمعنوياته في الوقت الحالي".

وارتبط رونالدو في وسائل إعلام إسبانية بالعودة إلى ريال مدريد الذي تركه في 2018 لينضم إلى يوفنتوس، وقال سانتوس إنه سيسعد بالحديث إليه حول مستقبله.

وأضاف مدرب البرتغال "أسدي النصح لكريستيانو على المستوى الشخصي، كنت مدربه عندما كان عمره 18 عاما وتجمعنا علاقة قوية".

وختم "نتحدث كثيرا، لكن هذه المحادثات خاصة بين الأصدقاء. لا تجمعنا في الواقع علاقة مدرب ولاعب، لكن الأمر مختلف عندما يكون في المنتخب الوطني. إذا أراد نصيحتي، سأقول له ماذا يدور في ذهني".

المصدر : وكالات

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