شاهد- قبل أكثر من 13 عاما.. سئل رونالدو من أفضل لاعب في التاريخ فأجاب: أنا

ثقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس بنفسه وبجودته الكروية وبطموحه وإصراره كانت كبيرة، وتوقعاته لمسيرته الكروية كانت صائبة ورغبته بالوصول إلى هذا المكان المرموق في كرة القدم كانت صادقة.

في عام 2007، أي عندما كان "صاروخ ماديرا" يبلغ من العمر 23 عاما، كان في إحدى المناسبات مع الإنجليزي ريو فرديناند والبرازيلي أندرسون زميليه السابقين في مانشستر يونايتد، سألتهم مذيعة من أفضل لاعب في التاريخ؟ فأجاب فرديناند "بالنسبة لي إنه مارادونا". أما الإجابة الصادمة فكانت من الشاب الذي كان يغزو أوروبا كرويا وقتها، فقال "أنا أفضل لاعب"، في المقابل أجاب أندرسون مازحا "أنا اسمي مارادونا".

Throwback to one of the greatest interviews ever…

Reporter: “Who is the best player in the world ever?”

Rio Ferdinand: “For me the best player in the world ever…. Diego Maradona”

Cristiano Ronaldo: “Me”

Anderson: “My name is Maradona” 😂😂😂 pic.twitter.com/zFuTGgWVg9

