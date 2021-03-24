سيميوني يتقاضى ضعف أجر غوارديولا.. مرتبات خرافية لمدربي كرة القدم

نسمع دائما عن نجوم كرة القدم الذين يتقاضون عشرات ملايين اليوروهات سنويا، ولكن الكثير منا لا يعلم أن حتى مدربي الفرق باتوا نجوما أيضا ويتقاضون أجورا خرافية.

واللافت أن الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي لم ينجح في السنوات الأخيرة بتحقيق أي لقب محلي أو في دوري الأبطال، يتصدر قائمة المدربين الخمسة الأعلى أجرا في العالم، بينما الألماني هانس فلك الذي قاد بايرن ميونخ لسداسية تاريخية الموسم الماضي غير موجود في القائمة، وراتب المدرب الأرجنتيني ضعف راتب الإسباني بيب غوارديولا الذي صال وجال وحصد الألقاب في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.