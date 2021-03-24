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سيميوني يتقاضى ضعف أجر غوارديولا.. مرتبات خرافية لمدربي كرة القدم

راتب سيميوني السنوي من أتلتيكو مدريد يصل إلى 43.2 مليون يورو (غيتي)
راتب سيميوني السنوي من أتلتيكو مدريد يصل إلى 43.2 مليون يورو (غيتي)
24/3/2021

نسمع دائما عن نجوم كرة القدم الذين يتقاضون عشرات ملايين اليوروهات سنويا، ولكن الكثير منا لا يعلم أن حتى مدربي الفرق باتوا نجوما أيضا ويتقاضون أجورا خرافية.

واللافت أن الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي لم ينجح في السنوات الأخيرة بتحقيق أي لقب محلي أو في دوري الأبطال، يتصدر قائمة المدربين الخمسة الأعلى أجرا في العالم، بينما الألماني هانس فلك الذي قاد بايرن ميونخ لسداسية تاريخية الموسم الماضي غير موجود في القائمة، وراتب المدرب الأرجنتيني ضعف راتب الإسباني بيب غوارديولا الذي صال وجال وحصد الألقاب في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

  1. الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد): 43.2 مليون يورو
  2. الإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي): 22.6 مليون يورو
  3. البرتغالي جوزيه مورينيو (توتنهام): 17 مليون يورو
  4. الألماني يورغن كلوب (ليفربول): 17 مليون يورو
  5. الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد): 16.8 مليون يورو

 

المصدر : مواقع إلكترونية

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