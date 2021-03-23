هالاند وراشفورد ينتزعان عرش مبابي.. تعرف على أغلى 20 لاعبا في العالم

انتزع ماركوس راشفورد وإيرلينغ هالاند عرش كيليان مبابي الذي كان يتصدر قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم منذ أكثر من عامين، وذلك في التصنيف الذي أصدره المركز الدولي للدراسات الرياضية أمس الاثنين.

وهيمن لاعبو المنتخب الإنجليزي على قائمة الأغلى التي تضم 20 لاعبا، منهم 9 لاعبين من الأندية الإنجليزية.

وتضم القائمة لاعبًا واحدًا فقط لكل فريق، ولا تشمل سوى الأندية المشاركة في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، وهي إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وسيطر على التصنيف النجوم الصاعدون وصغار السن وجاء عكس التصنيف الذي يعتمده موقع "ترانسفير ماركت" ((Transfermarkt المتخصص في القيم السوقية للاعبين.

وفيما يلي قائمة أغلى 20 لاعبا من حيث القيمة السوقية حسب المركز الدولي للدراسات الرياضية "سي آي إي إس" (CIES)، وهو منظمة بحثية وتعليمية مستقلة، مقرها مدينة نوشاتيل السويسرية:

1- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وقيمته السوقية من 150 إلى 200 مليون يورو.

2- إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند) من 150 إلى 200 مليون يورو.

3- جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) من 120 إلى 150 مليون يورو.

4- فيل فودين (مانشستر سيتي) من 120 إلى 150 مليون يورو.

5- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) من 120 إلى 150 مليون يورو.

6- بوكايو ساكا (أرسنال) من 120 إلى 150 مليون يورو.

7- تيم فيرنر (تشلسي) من 90 إلى 120 مليون يورو.

8- ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) من 90 إلى 120 مليون يورو.

9- ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) من 90 إلى 120 مليون يورو.

10- فرينكي دي يونغ (برشلونة) من 90 إلى 120 مليون يورو.

11- لاوتارو مارتينيز (إنتر) من 90 إلى 120 مليون يورو.

12- ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) من 90 إلى 120 مليون يورو.

13- هاري كين (توتنهام) من 90 إلى 120 مليون يورو.

14- موسى ديابي (باير ليفركوزن) من 70 إلى 90 مليون يورو.

15- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) من 70 إلى 90 مليون يورو.

16- بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) من 70 إلى 90 مليون يورو.

17- ريشارليسون (إيفرتون) من 70 إلى 90 مليون يورو.

18- داني أولمو (لايبزيغ) من 70 إلى 90 مليون يورو.

19- يوري تيلمانز (ليستر سيتي) من 70 إلى 90 مليون يورو.

20- جوناثان ديفيد (ليل) من 50 إلى 70 مليون يورو.