لم يتفق مع بيريز.. العد التنازلي لرحيل راموس عن ريال مدريد بدأ

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن العد التنازلي لرحيل سيرجيو راموس عن ريال مدريد بدأ، حيث يتبقى 100 يوم من نهاية عقده الحالي دون أي اتفاق على تجديده مما يرجح رحيله عن الملكي.

ورجحت صحيفة "ماركا" (MARCA) المقربة من الملكي عدم التوصل على اتفاق لتجديد العقد ورحيل راموس عن ريال مدريد في نهاية يونيو/حزيران القادم، بعد نحو 15 عاما مع الفريق الذي انضم إليه عام 2005.

وقالت الصحيفة إن عدم تجديد العقد حتى الآن يشير إلى أن عرض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتجديد عقد راموس لم يقنع قائد الفريق الذي كان يأمل في صفقة أكبر، ويرفض تخفيض راتبه بنسبة 10% مثل بقية زملائه بسبب جائحة كورونا.

وأضافت أن ذلك لا يعني إغلاق الباب تماما حيث لا يزال هناك مجال للتفاوض، كما أكد راموس نفسه الأسبوع الماضي بقوله "لا توجد أخبار عن التجديد الخاص بي، أود أن يكون هناك".

وأكدت ماركا أن العلاقة بين بيريز وراموس وثيقة وسلسة، لكن كلاهما يبحث عن مصالحه الخاصة.