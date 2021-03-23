مستعينا بعلم الصواريخ.. مانشستر سيتي يعين 3 علماء فيزياء لمساعدة غوارديولا

تحت عنوان "إنه علم الصواريخ"، كشف تقرير بريطاني عن تعيين نادي مانشستر سيتي 3 علماء من المتخصصين في الفيزياء الفلكية، لمعاونة الجهاز الفني للفريق الذي يسعى للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن النادي عيّن 3 علماء على الأقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وبرر ذلك للصحيفة بأنهم سيعملون في "مجموعة سيتي فوتبول" (City Football Group) التي تضم 10 أندية، منها مانشستر سيتي.

وأكد سيتي أن العلماء الثلاثة لديهم خلفيات في الفيزياء، وأنهم سيعملون في التعقب البصري للاعبين، وهو نوع من التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرات متعددة، تساهم بياناتها في تطوير أداء اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، حيث يسجل هذا النوع من التحليل كل حركة يقوم بها اللاعب على أرض الملعب، ويحدد كيف يؤثر على فرص الفريق في التسجيل.

وكان ليفربول أول من استعان بعلماء الفيزياء الفلكية بنجاح في الموسم الماضي الذي توّج فيه بلقب البريميرليغ، حيث استعان ببطل شطرنج وعالم فيزياء فلكية متخصص في الترميز، ضمن الجهاز الفني المعاون للمدرب يورغن كلوب.

ويقول غريغ سويمر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مجموعة سيتي "سواء كان تحليل ما يحدث على أرض الملعب، أو العمل في أحد مكاتبنا العديدة حول العالم، فإن البيانات التي يحصل عليها مدرب الفريق بيب غوارديولا ضرورية لنجاحنا".