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في الذكرى الخامسة لرحيله.. أبرز 6 مقولات ليوهان كرويف عن كرة القدم

كرويف رحل في 2016 عن 68 عاما (رويترز)
كرويف رحل في 2016 عن 68 عاما (رويترز)
23/3/2021

تحيي جماهير برشلونة وعشاق كرة القدم غدا الأربعاء الذكرى الخامسة لرحيل يوهان كرويف، فيلسوف الكرة الهولندي، وصاحب الإنجازات التاريخية مع النادي الكتالوني.

وتوفي كرويف في 24 مارس/آذار 2016 عن 68 عاما بعد رحلة معاناة مع السرطان، وصنع التاريخ بداية من مسيرته كلاعب مع أياكس وفينورد في هولندا أو برشلونة، قبل أن يتولى قيادة النادي الكتالوني ببين 1988 و1996.

وأهدى كرويف المدرب لبرشلونة أول لقب في كأس أوروبا خلال عام 1992، وكان قائد "فريق الأحلام" الذي حصد لقب الدوري الإسباني 4 مرات متتالية (1991 و1992 و1993 و1994)، وقدم نسخة مبهرة باعتماد اللعب الهجومي.

ويمتد إرث كرويف بعيدا عن الألقاب والبطولات، فقد ترك مجموعة من المقولات الخالدة، نستعرض هنا أبرزها:

  1. لا تركض كثيرا، كرة القدم لعبة تلعبها بعقلك.
  2. اختر أفضل لاعب في كل مركز، ولن ينتهي بك الأمر بتشكيلة قوية؛ بل مع 11 لاعبا قويا.
  3. هناك عدد قليل جدا من اللاعبين الذين يعرفون ماذا يفعلون عندما لا يتم فرض رقابة عليهم في الملعب، لذلك أحيانا أقول للاعب هذا المهاجم جيد جدا؛ لكن لا تراقبه.
  4. أجد الأمر فظيعا عندما يتم رفض المواهب بناء على إحصائيات الحاسوب، بناء على المعايير المطبقة في أياكس اليوم، لم أكن سأحظى بالقبول، صفاتي التقنية ورؤيتي للعب لا يمكن اكتشافها بواسطة الحاسوب.
  5. كرة القدم لعبة أخطاء، من يرتكب أقل عدد من الأخطاء يفوز.
  6. لعب كرة القدم بسيط للغاية؛ لكن لعب كرة القدم البسيطة هو أصعب شيء.
المصدر : مواقع إلكترونية

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