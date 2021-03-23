في الذكرى الخامسة لرحيله.. أبرز 6 مقولات ليوهان كرويف عن كرة القدم

تحيي جماهير برشلونة وعشاق كرة القدم غدا الأربعاء الذكرى الخامسة لرحيل يوهان كرويف، فيلسوف الكرة الهولندي، وصاحب الإنجازات التاريخية مع النادي الكتالوني.

وتوفي كرويف في 24 مارس/آذار 2016 عن 68 عاما بعد رحلة معاناة مع السرطان، وصنع التاريخ بداية من مسيرته كلاعب مع أياكس وفينورد في هولندا أو برشلونة، قبل أن يتولى قيادة النادي الكتالوني ببين 1988 و1996.

وأهدى كرويف المدرب لبرشلونة أول لقب في كأس أوروبا خلال عام 1992، وكان قائد "فريق الأحلام" الذي حصد لقب الدوري الإسباني 4 مرات متتالية (1991 و1992 و1993 و1994)، وقدم نسخة مبهرة باعتماد اللعب الهجومي.

ويمتد إرث كرويف بعيدا عن الألقاب والبطولات، فقد ترك مجموعة من المقولات الخالدة، نستعرض هنا أبرزها: