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عكس رغبة الجميع.. غاريث بيل عائد إلى ريال مدريد

بيل أكد أنه قرر اللعب مع توتنهام من أجل الاستعداد بشكل جيد لكأس أمم أوروبا الصيف المقبل (غيتي)
بيل أكد أنه قرر اللعب مع توتنهام من أجل الاستعداد بشكل جيد لكأس أمم أوروبا الصيف المقبل (غيتي)
23/3/2021

قال المهاجم الويلزي غاريث بيل إنه يخطط للعودة إلى ريال مدريد بعد نهاية فترة إعارته لنادي توتنهام الإنجليزي في ختام الموسم الحالي.

ويتواجد بيل حاليا مع منتخب ويلز استعدادا لخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضح المهاجم الويلزي -في مؤتمر صحفي اليوم- أنه خطط للعب مع توتنهام خلال هذا الموسم فقط، من أجل الاستعداد بشكل جيد لكأس أمم أوروبا الصيف المقبل، على أن يعود بعد ذلك إلى ريال مدريد، لأن عقده مع الفريق يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.

وتأتي هذه التصريحات على عكس رغبة إدارة ريال مدريد، التي كانت تأمل أن تتقدم إدارة توتنهام بطلب للتعاقد مع بيل بشكل نهائي في ختام الموسم الحالي.

وتسعى إدارة النادي الملكي لإيجاد حل لقضية بيل، الذي خرج من خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والتخلص من راتبه السنوي الضخم المقدر بنحو 17 مليون يورو، لفسح المجال أمام تعاقدات جديدة الصيف المقبل.

وسيكون زيدان مجبرا مرة أخرى على التعامل مع بيل خلال الصيف المقبل، في ظل إصرار اللاعب الويلزي على عدم التنازل عن مستحقاته، ورفضه خفض راتبه من أجل استقطاب اهتمام أندية أخرى للتعاقد معه.

المصدر : مواقع إلكترونية

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