شاهد.. طائر يبيض في منتصف الملعب أثناء مباراة رسمية بالبرازيل

شهدت مباراة لكرة القدم بين فريقي ناوتيكو وفيرا كروز ضمن بطولة "برنامبوكانو" بالبرازيل لقطة طريفة من النادر أن تحدث في الملاعب، حيث هبط طائر ووضع بيضة في منتصف الملعب أثناء سير المباراة.

والتقطت عدسات الكاميرات لحظة هبوط الطائر واستقراره على العشب الأخضر ليبيض، وهو ما جعل الحكم يوقف المباراة حتى وضع الطائر البيضة، ثم طار مغادرا الملعب.

Momento Animal Planet no #ge! 🐦

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Um quero-quero colocou um ovo dentro de campo, na partida entre Náutico x Vera Cruz, pelo Pernambucano. O árbitro Michelangelo Martins segurou o jogo para tirar o ovo antes da bola voltar a rolar https://t.co/UqeZ443zY2 pic.twitter.com/qwgXuuIgL0 — ge (@geglobo) March 21, 2021

وقام الحكم بنقل البيضة إلى خارج أرضية الميدان واستأنف المباراة، التي انتهت بفوز ناوتيكو 3-1 على فيرا كروز.