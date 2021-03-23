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كرة قدم

شاهد.. طائر يبيض في منتصف الملعب أثناء مباراة رسمية بالبرازيل

الطائر هبط في منتصف الملعب ووضع بيضة ثم غادر (مواقع التواصل)
الطائر هبط في منتصف الملعب ووضع بيضة ثم غادر (مواقع التواصل)
23/3/2021

شهدت مباراة لكرة القدم بين فريقي ناوتيكو وفيرا كروز ضمن بطولة "برنامبوكانو" بالبرازيل لقطة طريفة من النادر أن تحدث في الملاعب، حيث هبط طائر ووضع بيضة في منتصف الملعب أثناء سير المباراة.

والتقطت عدسات الكاميرات لحظة هبوط الطائر واستقراره على العشب الأخضر ليبيض، وهو ما جعل الحكم يوقف المباراة حتى وضع الطائر البيضة، ثم طار مغادرا الملعب.

وقام الحكم بنقل البيضة إلى خارج أرضية الميدان واستأنف المباراة، التي انتهت بفوز ناوتيكو 3-1 على فيرا كروز.

المصدر : وكالة سند

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