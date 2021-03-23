البث الحي
كرة قدم

شاهد.. ديمبيلي يفقد الوعي ويثير الذعر في تدريبات أتليتكو مدريد

ديمبيلي التحق بأتليتكو مدريد فترة الانتقالات الشتوية الماضية (غيتي)
ديمبيلي التحق بأتليتكو مدريد فترة الانتقالات الشتوية الماضية (غيتي)
23/3/2021

شهدت تدريبات فريق أتليتكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء حالة ذعر بعد سقوط المهاحم موسى ديمبيلي أرضا فاقدا الوعي.

وخلال الحصة التدريبية الأولى بعد يوم من الراحة عقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، سقط ديمبيلي بشكل مفاجئ، وسط حالة هلع بين رفاقه.

وسارع الطاقم الطبي لتقديم المساعدة لديمبيلي الذي استعاد الوعي، وخرج من الملعب للخضوع إلى مزيد من الفحوص.

وأعلن النادي المتصدر لترتيب الدوري -عبر موقعه الرسمي- أن سقوط ديمبيلي جاء بعد معاناته من انخفاض طفيف في ضغط الدم.

وأكد النادي استمرار المراقبة الطبية على لاعبه رغم أن كل المؤشرات الحيوية طبيعية، ولا تدعو للقلق.

وانضم ديمبيلي إلى أتليتكو فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من ليون الفرنسي، وكان أحد اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا الأسابيع الماضية.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد- "ملكي أكثر من الملك".. احترام وود متبادل بين رونالدو وميسي وعشاقهما يتعاركان افتراضيا

شعور اللاعبين تجاه بعضهما البعض يختلف عن صراع عشاقهما (رويترز)

سيميوني يتقاضى ضعف أجر غوارديولا.. مرتبات خرافية لمدربي كرة القدم

راتب سيميوني السنوي من أتلتيكو مدريد يصل إلى 43.2 مليون يورو (غيتي)

لا يهتم بالانتقادات والاتهامات بالخيانة.. مدرب البرتغال: رونالدو جاهز لقيادة المنتخب

سانتوس: عندما يكون كريستيانو في المنتخب الوطني يأتي دائما بالنسخة نفسها والحماس نفسه والرغبة ذاتها (مواقع التواصل)

في الذكرى الخامسة لرحيله.. أبرز 6 مقولات ليوهان كرويف عن كرة القدم

كرويف رحل في 2016 عن 68 عاما (رويترز)
الأكثر قراءة

انقلاب في نتيجة الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز معظم الأصوات.. نتنياهو يفقد فرصه في نيل الأغلبية البرلمانية

نتنياهو تحدث الليلة الماضية عن انتصار كبير لليمين (غيتي)

لوبوان: هكذا أبطلت الملكة إليزابيث الثانية مفعول قنبلة ميغان

الكاتب: بفضل حنكة إليزابيث الثانية ينظر إلى العائلة المالكة بوصفها حصنا ضد تقلبات الدهر (غير معروف)

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.. تكدّس للسفن وتعطّل لحركة الملاحة في قناة السويس وتحول الإبحار للمجرى القديم

أكبر سفينة حاويات في العالم تغلق مجرى قناة السويس (مواقع التواصل)