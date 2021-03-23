شاهد.. ديمبيلي يفقد الوعي ويثير الذعر في تدريبات أتليتكو مدريد

شهدت تدريبات فريق أتليتكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء حالة ذعر بعد سقوط المهاحم موسى ديمبيلي أرضا فاقدا الوعي.

وخلال الحصة التدريبية الأولى بعد يوم من الراحة عقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، سقط ديمبيلي بشكل مفاجئ، وسط حالة هلع بين رفاقه.

وسارع الطاقم الطبي لتقديم المساعدة لديمبيلي الذي استعاد الوعي، وخرج من الملعب للخضوع إلى مزيد من الفحوص.

وأعلن النادي المتصدر لترتيب الدوري -عبر موقعه الرسمي- أن سقوط ديمبيلي جاء بعد معاناته من انخفاض طفيف في ضغط الدم.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 💥 Susto en el entrenamiento del Atlético 🤕 Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado 👍🏽 El jugador se encuentra bien pendiente de evolución ⏰ Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4 — DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021

وأكد النادي استمرار المراقبة الطبية على لاعبه رغم أن كل المؤشرات الحيوية طبيعية، ولا تدعو للقلق.

وانضم ديمبيلي إلى أتليتكو فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من ليون الفرنسي، وكان أحد اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا الأسابيع الماضية.