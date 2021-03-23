سؤال الموسم.. من سيفوز بلقب الليغا؟

سباق الفوز بالدوري الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، يحتدم ويدخل مرحلة الحسم، والفرق الثلاثة المرشحة للفوز باللقب باتت واضحة وهي: أتلتيكو مدريد المتصدر، وبرشلونة الوصيف، وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

"الأتلتي" كان يسير بثبات نحو اللقب ويتقدم بفارق مريح عن منافسيه اللذين كانا يتخبطان بداية الموسم، ولكنه في المباريات الأخيرة أهدر الكثير من النقاط، ومن سوء حظه عاد البرسا والريال لتحقيق الانتصارات المتتالية.

وفي هذا التقرير سنحاول إيجاز أمور لصالح كل فريق وأخرى ضده، قد تعطي مؤشرات عن الأوفر حظا للفوز باللقب، لكن الكلمة الأخيرة تبقى للمستطيل الأخضر.

في صالح أتليتكو

– الصدارة: يتصدر "الأتلتي" جدول ترتيب "الليغا" بـ 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن البرسا و6 عن "الملكي" وهذا يعني أن مصيره بيده ويستطيع التتويج باللقب إذا لم يهدر نقاط في الجولات العشر المتبقية.

– لا انشغالات: أبناء المدرب دييغو سيميوني -خلافا لبرشلونة والريال- خرجوا من دوري الأبطال وكأس الملك، ولديهم فقط بطولة الليغا للتركيز عليها والظفر بلقبها.

– "كلاسيكو الأرض": ما يخدم "الروخيبلانكوس" أن هناك مواجهة كلاسيكية بين البرسا والريال يوم 10 من الشهر المقبل، وهذا يعني أنه ضمّن إهدار أحد المنافسين المباشرين أو كليهما للنقاط.

عناصر ضده

– الضغط: أن تتصدر أتليتكو جدول الترتيب، فهذا يعني ضغوطا مضاعفة على أي فريق، فعندما يلعب "الأتلتي" بعد البرسا يعني أنه مجبر على الفوز، وإلا فإن الفريق الكتالوني سيقلص فارق النقاط.

– فارق الأهداف: ريال متفوق في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف على "الأتلتي" (الريال فاز ذهابا 2-1 وتعادلا إيابا 1-1). وأتليتكو هزم البرسا ذهابا بهدف نظيف وسيواجهه في 8 أو 9 مايو/أيار في جولة الإياب.

4 مواجهات صعبة: تنتظر أتليتكو مدريد 4 مواجهات صعبة خارج ملعبه، ضد إشبيلية وريال بيتيس وأتلتيك بلباو وبرشلونة.

عناصر مع برشلونة

– عودة الروح: برشلونة سحق ريال سوسيداد 6-1، ليكمل 3 أشهر و18 مباراة من دون هزيمة في الليغا، بينها 15 انتصارا، وحصد 37 نقطة من أصل 39 ممكنة.

– ميسي بقمة عطائه+ راحة إضافية: النجم الأرجنتيني يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بـ 23 هدفا ويقدم مستويات مميزة الآونة الأخيرة، والأهم أنه سيحصل على راحة لنحو أسبوع لأن اتحاد الكرة بأميركا الجنوبية ألغى مباريات تصفيات القارة المؤهلة لمونديال قطر 2022 بسبب فيروس كورونا.

– عودة بيكيه: جيرارد بيكيه سيعود لمركزه بقلب الدفاع ليكون رفقة رونالدو أراوخو أو كليمنت لنغليه، وهذا يعني عودة فرانكي دي يونغ لمركزه وسط الملعب.

عناصر ضده:

– المواجهات المباشرة: برشلونة خسر أمام ريال وأتليتكو ذهابا، وبات يتوجب عليه الفوز عليهما بالمباريات العشر الأخير للتتويج باللقب.

– كأس الملك: الفريق الكتالوني يواجه أتلتيك بلباو في نهائي صعب بكأس الملك، أي بعد أيام فقط من مباراة مرهقة هي الكلاسيكو.

عناصر مع ريال

– برشلونة يواجه أتليتكو: مواجهة الوصيف والمتصدر في "الكامب نو" يعني أن أحدهما أو كليهما سيهدر النقاط.

– فعلها الملكي الموسم الماضي: استطاع ريال الفوز في المباريات العشر الأخيرة الموسم الماضي، وانتزع اللقب من بين أيدي برشلونة، ومن الممكن أن يكررها هذا الموسم.

عناصر ضد الريال

– الخطأ ممنوع: على ريال مدريد ألا يهدر النقاط، ويفوز بجميع مبارياته المتبقية.

– دوري الأبطال: مواجهتان قويتان ضد ليفربول، وبينهما مباراة الكلاسيكو ضد البرسا.

مواجهات صعبة بالانتظار: "لوس بلانكوس" يواجه برشلونة وإشبيلية وغرناطة وأتلتيك بلباو وفياريال من بين المباريات العشر المتبقية من الموسم.