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دوري الأبطال في 2005 و2021.. التاريخ يصب في مصلحة ليفربول

بعد "ريمونتادا" مذهلة ضد ميلان، ليفربول فاز بلقب نسخة 2005 من دوري الأبطال (غيتي)
بعد "ريمونتادا" مذهلة ضد ميلان، ليفربول فاز بلقب نسخة 2005 من دوري الأبطال (غيتي)
23/3/2021

قبل 16 عاما، وفي "ريمونتادا" خيالية ضد ميلان، فاز ليفربول بلقب نسخة دوري أبطال أوروبا عام 2005 بفوزه في النهائي على "الروسونيري" بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

في تلك المباراة التاريخية تقدم الفريق الإيطالي -الذي كان مرعب أوروبا- بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، قبل العودة المذهلة لأبناء رافائيل بينيتيز وقتها، وسجلوا 3 أهداف في الشوط الثاني، وذهبوا بالمباراة إلى الشوطين الإضافيين، ومن ثم ركلات الترجيح.

والتاريخ يظهر أمورا مشتركة ومصادفات بين نسختي 2005 و2021.

في نسخة 2005:

  • النهائي كان في إسطنبول.
  • ليفربول كان خارج المراكز الأربعة في جدول ترتيب البريميرليغ.
  • ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كانا خارج ربع نهائي دوري الأبطال.
  • ليفربول واجه تشلسي في نصف نهائي دوري الأبطال.
  • ليفربول البطل.

نسخة 2021:

  • النهائي سيكون في إسطنبول.
  • ليفربول حاليا خارج أول 4 مراكز في جدول ترتيب البريميرليغ.
  • ميسي ورونالدو خارج ربع نهائي المسابقة القارية الأم.
  • في حال نجح ليفربول في تجاوز ريال مدريد، وتشلسي تخطى بورتو؛ سيلتقيان في نصف النهائي.

فهل سيفوز "الريدز" بلقب المسابقة القارية الأم هذا الموسم؟

المصدر : مواقع إلكترونية

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