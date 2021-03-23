دوري الأبطال في 2005 و2021.. التاريخ يصب في مصلحة ليفربول

تحولت حملة دفاع ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي إلى كابوس، وانهار الفريق المهيمن للمدرب يورغن كلوب، ليسجل أرقاما سلبية مخجلة.
قبل 16 عاما، وفي "ريمونتادا" خيالية ضد ميلان، فاز ليفربول بلقب نسخة دوري أبطال أوروبا عام 2005 بفوزه في النهائي على "الروسونيري" بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.
في تلك المباراة التاريخية تقدم الفريق الإيطالي -الذي كان مرعب أوروبا- بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، قبل العودة المذهلة لأبناء رافائيل بينيتيز وقتها، وسجلوا 3 أهداف في الشوط الثاني، وذهبوا بالمباراة إلى الشوطين الإضافيين، ومن ثم ركلات الترجيح.
والتاريخ يظهر أمورا مشتركة ومصادفات بين نسختي 2005 و2021.
فهل سيفوز "الريدز" بلقب المسابقة القارية الأم هذا الموسم؟