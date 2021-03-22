منتخب ألمانيا يوفر مدرسا خاصا للاعبه المقبل على امتحانات الثانوية

يحظى التعليم بأهمية كبيرة لدى لاعبي كرة القدم الصغار أمثال الألماني فلوريان فيرتز، الذي سيكمل حصصه الدراسية أثناء مشاركته في تمثيل منتخب بلاده.

ويسجل فيرتز (17 عاما) نجم باير ليفركوزن مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني الأول في مواجهة آيسلندا الخميس المقبل في مستهل مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال مدير اتحاد الكرة الألماني أوليفر بيرهوف "سنصطحب معنا مدرسا للمرة الأولى، لأن فلوريان ما زال يؤدي امتحانات المدرسة الثانوية".

يذكر أن اصطحاب المنتخبات الوطنية على مستوى الشباب المدرسين ليس أمرا غريبا على اتحاد الكرة الألماني، لكن لم يسبق أن حدث هذا مع المنتخب الأول.

ويخوض فيرتز مشاركته الأولى مع المنتخب الأول، وكذلك الحال لجمال موسيالا (18 عاما) النجم الصاعد لبايرن ميونخ.

وأوضح بيرهوف أنا "سعيد بكونهما جزءا من الفريق، لقد أظهر كل منهما القدرات التي تؤهله لذلك، كما أظهرا موهبة فنية كبيرة".