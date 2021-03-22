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شاهد.. 3 دقائق من الأهداف واللمسات الساحرة للرسام إنييستا باليابان

إنييستا قاد فريقه الياباني إلى الأدوار النهائية بدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه (غيتي)
إنييستا قاد فريقه الياباني إلى الأدوار النهائية بدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه (غيتي)
22/3/2021

نشرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية مقطع فيديو لأبرز اللمسات الساحرة والأهداف التي سجلها اللاعب الإسباني أندريس إنييستا مع فريقه فيسيل كوبه الياباني منذ انتقاله إليه في 2018.

وعلقت الشبكة العالمية على فيديو النجم الإسباني الذي نشرته على صفحتها عبر موقع تويتر اليوم الأحد، مخاطبة جماهير كرة القدم "استمتع بـ3 دقائق من كرة إنييستا في اليابان".

ويظهر الفيديو أبرز التمريرات والمهارات المميزة التي يتمتع بها "الرسام" البالغ 36 عاما منذ أن كان لاعبا في نادي برشلونة الإسباني الذي تألق معه طوال مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى اليابان.

وتفاعل مغردون مع سحر إنييستا الذي ينثره في الملاعب اليابانية، مشيدين بكل ما قدّمه وما زال لكرة القدم وجماهيرها حول العالم، في حين رأى آخرون أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط على مرّ التاريخ وأسطورة في مركزه.

المصدر : وكالة سند

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