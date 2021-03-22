شاهد.. 3 دقائق من الأهداف واللمسات الساحرة للرسام إنييستا باليابان

رغم مرور 10 سنوات على فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية في 2010 للمرة الثانية في تاريخه، فإن الإشارة تتجدد كل عام إلى سرقة الجائزة ممن كان أحق بها من النجم الأرجنتيني في ذلك العام.
نشرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية مقطع فيديو لأبرز اللمسات الساحرة والأهداف التي سجلها اللاعب الإسباني أندريس إنييستا مع فريقه فيسيل كوبه الياباني منذ انتقاله إليه في 2018.
وعلقت الشبكة العالمية على فيديو النجم الإسباني الذي نشرته على صفحتها عبر موقع تويتر اليوم الأحد، مخاطبة جماهير كرة القدم "استمتع بـ3 دقائق من كرة إنييستا في اليابان".
Enjoy three minutes of Andrés Iniesta balling in Japan 🤩 pic.twitter.com/jo3PlQwqWU
— ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021
ويظهر الفيديو أبرز التمريرات والمهارات المميزة التي يتمتع بها "الرسام" البالغ 36 عاما منذ أن كان لاعبا في نادي برشلونة الإسباني الذي تألق معه طوال مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى اليابان.
He is the best midfielder https://t.co/0wGkgLITsR
— itz_haidar (@SaiduMuhammadD1) March 21, 2021
وتفاعل مغردون مع سحر إنييستا الذي ينثره في الملاعب اليابانية، مشيدين بكل ما قدّمه وما زال لكرة القدم وجماهيرها حول العالم، في حين رأى آخرون أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط على مرّ التاريخ وأسطورة في مركزه.
My legend
30yrs to come I will still put u in my best eleven undisputed no come argue with me abeg I say my best 11 not urs or any other person biko🙏🏿🙏🏿🙏🏿 https://t.co/MnFu7r1Lhy
— cpt.Romxzy (@paromxzy) March 21, 2021
Man still got it. El magico https://t.co/HwqJOdaf9A
— Lord Kofi Avenyor (@Lord_Avenyor) March 21, 2021
That far pass was unbelievably precise. https://t.co/nNBIW4TVib
— Xavier Kanu (@KanuXVI) March 21, 2021
need someone to write a paper on how Iniesta comps can be used for therapy 🧐 https://t.co/0skhkyMrDS
— Tanmay (@gtviraj) March 21, 2021
Had the pleasure to watch 3 of these plays live. Had the entire stadium at his feet. https://t.co/MvZtKhLasj
— Shaimay Shah (@cruijffiaan) March 21, 2021
OH MY GOD THAT FIRST TOUCH.
Would honestly be better than Thiago. https://t.co/HQNTKAK1FP
— Abhyuday LUHG (@AbhyudayLUHG) March 21, 2021