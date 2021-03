شاهد.. 3 دقائق من الأهداف واللمسات الساحرة للرسام إنييستا باليابان

نشرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية مقطع فيديو لأبرز اللمسات الساحرة والأهداف التي سجلها اللاعب الإسباني أندريس إنييستا مع فريقه فيسيل كوبه الياباني منذ انتقاله إليه في 2018.

وعلقت الشبكة العالمية على فيديو النجم الإسباني الذي نشرته على صفحتها عبر موقع تويتر اليوم الأحد، مخاطبة جماهير كرة القدم "استمتع بـ3 دقائق من كرة إنييستا في اليابان".

Enjoy three minutes of Andrés Iniesta balling in Japan 🤩 pic.twitter.com/jo3PlQwqWU — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

ويظهر الفيديو أبرز التمريرات والمهارات المميزة التي يتمتع بها "الرسام" البالغ 36 عاما منذ أن كان لاعبا في نادي برشلونة الإسباني الذي تألق معه طوال مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى اليابان.

