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شاهد- بسداسية ساحقة.. برشلونة يهزم سوسيداد ويواصل مطاردته لأتلتيكو مدريد

ميسي سجل هدفين وصنع آخر (غيتي)
ميسي سجل هدفين وصنع آخر (غيتي)
21/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202101:45 AM (مكة المكرمة)

خرج برشلونة بالعلامة الكاملة من أرض مضيفه ريال سوسيداد بعدما أمطر شباكه بستة أهداف في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وسجل سداسية الفريق الكتالوني أنطوان غريزمان (37)، وسيرجينيو ديست (42 و53)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (55 و89)، والفرنسي الآخر عثمان ديمبلي (71).

أما هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض فسجله أندير بارينتشا (77).

وبهذا الفوز استعاد برشلونة المركز الثاني من غريمه ريال مدريد بعدما أصبح رصيده 62 نقطة، في حين توقف رصيد ريال سوسيداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.

وبالثنائية التي سجلها ميسي الليلة، صار في صدارة قائمة الهدافين بـ23 هدفا وبفارق 3 أهداف عن الأوروغوياني لويس سواريز، كما أصبح بمباراة الليلة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص برشلونة بـ768 مباراة متفوقا على الإسباني تشافي القائد السابق للبرسا.

 

 

 

 

 

المصدر : وكالات

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