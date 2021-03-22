بالفيديو- "لا يشبع".. بنزيمة يتصدر عناوين الصحف الإسبانية

تصدّر النجم الفرنسي كريم بنزيمة عناوين الصحافة الإسبانية أمس الأحد، بعد تألقه الكبير مع نادي ريال مدريد خاصة في المباريات الأخيرة التي لعبها، وذلك إما بتسجيل الأهداف الحاسمة أو صناعتها لزملائه.

وساهم بنزيمة في فوز ريال مدريد السبت بمباراته ضد مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سجّل الفرنسي هدفين جميلين، واحدا بالقدم اليمني والآخر باليسرى، كما صنع الثالث لزميله الإسباني ماركو أسينسيو.

☑ الفوز الثاني على التوالي لـ "ريال مدريد".

☑ ثنائية و تمريرة حاسمة لـ "كريم بنزيما".

☑ الملكي رفع رصيده إلى 60 نقطة. شاهد ملخص المباراة #CeltaRealMadrid ⚽🎬👇 pic.twitter.com/Lcbapo4uzu — LaLiga (@LaLigaArab) March 20, 2021

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية غلاف صفحتها الرئيسية الأحد بصورة الهداف الفرنسي، وعنونتها: "بنزيمة يقود الطريق"، في إشارة إلى أرقامه التهديفية مع ريال مدريد هذا الموسم.

من ناحيتها، كتبت صحيفة "أس" الإسبانية على غلاف صفحتها الرئيسية "بنزيمة لا يشبع".

'Insatiable Benzema' 🗞️ The Frenchman takes Sunday's front page after his goals keep Real Madrid on Atlético's title tail ✍️ https://t.co/EFDyZbTgZi pic.twitter.com/tfUuPiQoPT — AS English (@English_AS) March 21, 2021

كما نشرت الصحفية تقريرا خاصا يتحدث عن معدل بنزيمة التهديفي بعد تسجيله للمباراة السادسة على التوالي، مشيرة إلى أن ذلك "يجعله يجلس على نفس الطاولة" مع المهاجميْن المتألقيْن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ الألماني، وإيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند.

Benzema sitting at top table with Lewandowski and Haaland#RealMadrid #LaLigaSantander https://t.co/0uGSWWgIlv — AS English (@English_AS) March 21, 2021

أما صحيفة "إلموندو" إحدى كبرى الصحف في إسبانيا، فقد وصفت بنزيمة بأنه "منارة ريال مدريد في سيلتا فيغو"، معتبرة أن تألقه ولمساته الحاسمة هي التي جلبت الفوز للميرينغي في مباراته خارج الديار.

Real Vigo Benzema https://t.co/RDDc9XxnXb — EL MUNDO (@elmundoes) March 21, 2021

ويحتل بنزيمة المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 17 هدفا خلف المتصدر ليونيل ميسي (21 هدفا) والثاني لويس سواريز (18 هدفا).