بالفيديو- "لا يشبع".. بنزيمة يتصدر عناوين الصحف الإسبانية

تصدّر النجم الفرنسي كريم بنزيمة عناوين الصحافة الإسبانية أمس الأحد، بعد تألقه الكبير مع نادي ريال مدريد خاصة في المباريات الأخيرة التي لعبها، وذلك إما بتسجيل الأهداف الحاسمة أو صناعتها لزملائه.

وساهم بنزيمة في فوز ريال مدريد السبت بمباراته ضد مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سجّل الفرنسي هدفين جميلين، واحدا بالقدم اليمني والآخر باليسرى، كما صنع الثالث لزميله الإسباني ماركو أسينسيو.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية غلاف صفحتها الرئيسية الأحد بصورة الهداف الفرنسي، وعنونتها: "بنزيمة يقود الطريق"، في إشارة إلى أرقامه التهديفية مع ريال مدريد هذا الموسم.

من ناحيتها، كتبت صحيفة "أس" الإسبانية على غلاف صفحتها الرئيسية "بنزيمة لا يشبع".

'Insatiable Benzema'

🗞️ The Frenchman takes Sunday's front page after his goals keep Real Madrid on Atlético's title tail

✍️ https://t.co/EFDyZbTgZi pic.twitter.com/tfUuPiQoPT

— AS English (@English_AS) March 21, 2021