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بالفيديو- "لا يشبع".. بنزيمة يتصدر عناوين الصحف الإسبانية

بنزيمة أنقذ ريال مدريد في كثير من المباريات (غيتي)
بنزيمة أنقذ ريال مدريد في كثير من المباريات (غيتي)
22/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202103:50 PM (مكة المكرمة)

تصدّر النجم الفرنسي كريم بنزيمة عناوين الصحافة الإسبانية أمس الأحد، بعد تألقه الكبير مع نادي ريال مدريد خاصة في المباريات الأخيرة التي لعبها، وذلك إما بتسجيل الأهداف الحاسمة أو صناعتها لزملائه.

وساهم بنزيمة في فوز ريال مدريد السبت بمباراته ضد مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سجّل الفرنسي هدفين جميلين، واحدا بالقدم اليمني والآخر باليسرى، كما صنع الثالث لزميله الإسباني ماركو أسينسيو.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية غلاف صفحتها الرئيسية الأحد بصورة الهداف الفرنسي، وعنونتها: "بنزيمة يقود الطريق"، في إشارة إلى أرقامه التهديفية مع ريال مدريد هذا الموسم.

من ناحيتها، كتبت صحيفة "أس" الإسبانية على غلاف صفحتها الرئيسية "بنزيمة لا يشبع".

كما نشرت الصحفية تقريرا خاصا يتحدث عن معدل بنزيمة التهديفي بعد تسجيله للمباراة السادسة على التوالي، مشيرة إلى أن ذلك "يجعله يجلس على نفس الطاولة" مع المهاجميْن المتألقيْن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ الألماني، وإيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند.

أما صحيفة "إلموندو" إحدى كبرى الصحف في إسبانيا، فقد وصفت بنزيمة بأنه "منارة ريال مدريد في سيلتا فيغو"، معتبرة أن تألقه ولمساته الحاسمة هي التي جلبت الفوز للميرينغي في مباراته خارج الديار.

ويحتل بنزيمة المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 17 هدفا خلف المتصدر ليونيل ميسي (21 هدفا) والثاني لويس سواريز (18 هدفا).

 

المصدر : وكالة سند

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