سالت دموع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان في أول ظهور له مع منتخب السويد بعد غياب 4 سنوات، استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وحكى كيف أراد ابنه ألا يغادر المنزل للانضمام لتشكيلة المدرب يان أندرسون.

وتأثر اللاعب، البالغ عمره 39 عاما والذي اعتزل دوليا بعد بطولة أوروبا 2016، خلال رد على سؤال حول شعور ابنيه ماكسميليان (14عاما) وفينسن (12 عاما) بشأن قرار العودة للمنتخب والمنافسات الدولية.

وقال إبراهيموفيتش في مؤتمر صحفي "بكى فينسن عندما غادرت" قبل أن يذرف الدموع.

Zlatan was brought to tears when asked about leaving his sons to join up with the Swedish national team 🥺 pic.twitter.com/bxSSjPQIQs

— ESPN FC (@ESPNFC) March 22, 2021