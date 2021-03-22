أجرى 7 تغييرات بالتشكيل.. مورينيو: الفوز على فيلا لن يشفي جراح الهزيمة أمام زغرب

أشاد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام بسلوك لاعبيه عقب الفوز 2-صفر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء الأحد، لكنه تساءل لماذا احتاج الفريق إلى أداء مباراتين بشكل كارثي قبل تحقيق انتفاضة.

وكان التحول كبيرا بالنسبة لتوتنهام الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب مستواه أثناء هزيمته أمام أرسنال في قمة شمال لندن الأسبوع الماضي، ثم خسارته 3-صفر من دينامو زغرب وخروجه من الدوري الأوروبي الذي كان يعلق عليه مورينيو الأمل في التأهل لدوري الأبطال.

لكن توتنهام فاز على فيلا بهدفي كارلوس فينيسيوس وهاري كين، ليتقدم إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 3 نقاط فقط عن تشلسي رابع الترتيب.

وأكد مورينيو أن الفوز على أستون فيلا لن يشفي الجرح الذي خلفته الهزيمة التي أخرجته من الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب المغمور.

وقال مورينيو -الذي اتهم لاعبيه بعدم احترام عملهم عقب الخسارة أمام دينامو- "حسنا أنا سعيد حقا (برد الفعل)، لكن من المحزن أننا كنا نحتاج إلى مثل هذه الهزيمة السيئة حتى نملك هذا الرد".

وأضاف "يجب ألا يحدث هذا كرد فعل، بل يجب أن يكون حالة ذهنية مستمرة وأن نلعب دائما بروح عالية، وأعتقد أن هذا هو التحدي القادم، بأن نقدم هذا المستوى من الجهد والالتزام والتضحية".

وأجرى مورينيو 7 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة في زغرب، وأشرك لاعبين مثل المدافع الويلزي جو رودون وجافيت تانغانغا، بينما دخل فينيسيوس التشكيلة الأساسية في الدوري للمرة الثانية فقط.

ولم تكن بداية توتنهام قوية في الشوط الأول، لكن بعد أن سجل فينيسيوس في الدقيقة 29 زادت ثقة الفريق الزائر، ثم حسم كين الأمور من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وقال مورينيو "شعرت أن الفريق يحتاج إلى روح مختلفة ولاعبين يتحلون بالتواضع والأمانة والبساطة، مثل جافيت ورودون وفينيسيوس إلى جانب شابين عمرهما 16 عاما على مقاعد البدلاء ويعيشان الحلم".

وأضاف المدرب البرتغالي قبل التوقف الدولي "هذه 3 نقاط مهمة، والآن سيرحل اللاعبون وسيحضرون قبل يومين أو 3 أيام من المباراة المقبلة، ودعونا ندعو أن يعود اللاعبون في حالة جيدة".

ويعتقد دين سميث مدرب فيلا أن فريقه افتقر للكفاءة في الثلث الأخير من الملعب، لكنه يأمل في عودة صانع اللعب جاك جريليش بعد التوقف الدولي، حتى يمنح الفريق الدفعة المنتظرة.

وقال سميث عن قائده المصاب "لا نستطيع الانتظار حتى يعود جاك".