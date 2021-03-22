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أبيدال: غريزمان حرمنا من نيمار وهذه تفاصيل خلافي مع ميسي والعرض الذي جلبته لإنقاذ برشلونة من الديون

أبيدال (يمين) خلال حفل تقديم كيكي سيتين (وسط) المدرب السابق لبرشلونة (غيتي)
أبيدال (يمين) خلال حفل تقديم كيكي سيتين (وسط) المدرب السابق لبرشلونة (غيتي)
22/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202108:02 PM (مكة المكرمة)

تحدث الفرنسي إيريك أبيدال لأول مرة منذ مغادرته منصب المدير الرياضي لبرشلونة، وكشف أسباب فشل صفقة عودة نيمار إلى النادي الكتالوني وكواليس المشاورات من أجل خلافة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، إضافة إلى تفاصيل خلافه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي حوار مع صحيفة تلغراف (The Telegraph) البريطانية، أكد أبيدال أنه سافر إلى باريس قبل 10 أيام من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2019، وأوضح أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لم يكن معارضا للتخلي عن خدمات نيمار.

وأوضح أبيدال -وفقا لمقتطفات من المقابلة نشرتها الصحف الإسبانية- أنه مقتنع أن نيمار كان سيعود إلى برشلونة لو لم تتعاقد إدارة النادي الكتالوني في تلك الفترة مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

من جانب آخر، تحدث أبيدال عن المشاورات التي دارت بشأن المدرب الذي سيخلف فالفيردي الذي غادر برشلونة مطلع عام 2020، وأوضح أنه رشح كلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والإيطالي ماسيميليانو أليغري والقائد السابق للفريق تشافي، إضافة إلى المدرب كيكي سيتين الذي وقع عليه الاختيار لقيادة الفريق.

وأشار اللاعب السابق لبرشلونة والمنتخب الفرنسي إلى أنه كان يفضل التعاقد مع بوتشيتينو ولكن أطرافا من الإدارة عارضت ذلك بسبب علاقة المدرب الأرجنتيني بالغريم المحلي نادي إسبانيول.

وبخصوص الخلاف الذي اندلع مع ميسي، ورد النجم الأرجنتيني على تصريحات لأبيدال هاجم فيها اللاعبين وقال إن بعضهم كان وراء إقالة فالفيردي، قال أبيدال "ميسي تحدث معي شخصيا. أجرينا محادثة جادة. لم أعتبر ذلك مشكلة لأني أفضل الشفافية دائما، كان اللاعب الوحيد الذي تحدث معي بهذه الطريقة، لست مضطرا لإصلاح أي شيء مع ميسي، علاقتنا لم تتغير من وجهة نظري، ولم أقل أبدا أن ميسي كان سيطلب إقالة فالفيردي".

من جانب آخر، تحدث أبيدال عن الوضعية المالية لنادي برشلونة المثقل بالديون، وقال إنه استقدم في 2019 شركة بريطانية أرادت الاستثمار في الفريق ولكن الصفقة فشلت بعد رفض إدارة النادي الكشف عن تفاصيل ديون الفريق.

وقال إن أطرافا في الإدارة رفضت الكشف عن تلك التفاصيل لأن ذلك سيمثل دليل إدانة لها وسيرفع المطالبات برحيلهم من قيادة الفريق.

المصدر : مواقع إلكترونية

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