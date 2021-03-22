آخرهم المغربي بونو.. شاهد- 7 حراس سجلوا أهدافا في اللحظات الحاسمة

خطف الحارس المغربي ياسين بونو الأنظار أمس الأول السبت بإحراز هدف التعادل لنادي إشبيلية في الدقيقة الأخيرة من مباراته أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأطلق هدف الحارس المغربي فرحة عارمة بين لاعبي الفريق الأندلسي، الذي ينافس على أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

وأعاد الهدف المميز إلى الذاكرة عددا من الأهداف الحاسمة المسجلة من حراس مرمى، ونستعرض هنا أبرز 6 أهداف وفقا لموقع "90 دقيقة" (90min) في نسخته الإسبانية:

ليمان (شالكه الألماني)

في 19 ديسمبر/كانون الأول 1997، وفي ديربي منطقة الرور الألمانية بين شالكه وبوروسيا دورتموند. كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 حين بدأ ليمان في التقدم بداية من الدقيقة 85 لتوفير الإضافة في الكرات الثابتة، ونجحت جهوده حين أحرز هدفا في الوقت بدل الضائع ومنح به الفوز لفريقه.

بيتر شمايكل (أستون فيلا الإنجليزي)

سجل بيتر شمايكل عدة أهداف خلال مشواره الطويل في الملاعب، وكان من أجملها هدفه مع نادي أستون فيلا في مرمى إيفرتون في الدوري الإنجليزي عام 2001.

The first ever #PL goal scored by a goalkeeper! 👀 Peter Schmeichel v Everton back in 2001…#GoalOfTheDay #AVFC pic.twitter.com/1RE80in9XI — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 7, 2020

أندريا بالوب (إشبيلية الإسباني)

في 15 مارس/آذار 2007، وبعد ركنية من البرازيلي ألفيس، سجل الحارس أندريا بالوب هدفا مميزا من كرة رأسية في اللحظات الأخيرة، وأنقذ فريقه من الخروج أمام شاختار دونتسك الأوكراني من ثمن نهائي الدوري الأوروبي. الفريق الإسباني سجل هدف الفوز في الأشواط الإضافية وتأهل إلى الدور التالي.

#TalDíaComoHoy en 2007 Andrés Palop marcaba uno de los goles más celebrados de la historia del Sevilla FC…🥳 ¿Qué goles marcados por porteros recuerdas? 🤔#UEL | @Palop1 | @SevillaFC pic.twitter.com/mYIPbNZj2A — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) March 15, 2021

سنان بولات (ستاندار لييج البلجيكي)

كان ستاندار لييج يحتاج إلى التعادل ضد ألكمار الهولندي ليحصل على المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009 ارتقى الحارس سنان بولات فوق كل منافسيه وحول كرة قادمة من مخالفة إلى شباك منافسه، وأطلق العنان لفرحة كبيرة للنادي البلجيكي وجماهيره.

مويسيس مونيوز (كلوب أميركا المكسيكي)

سجل الحارس مويسيس مونيوز هذا الهدف لصالح نادي أميركا في المواجهة التي جمعته بمواطنه أزول لتحديد بطل المكسيك لعام 2013.

هدف مونيوز أهدى التعادل لفريقه 2-2، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بركلات الترجيح.

El gol de Moises Muñoz en el Clausura 2013 final contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. Moises Munoz goal vs Cruz Azul in Clausura final pic.twitter.com/vDVKRgOgFs — Terry.Branco-., (@BackBoneGlove) October 9, 2017

ناهويل جوزمان (تيغرس المكسيكي)

الحارس ناهويل غوزمان كان بطل المباراة التي جمعت بين فريقه تيغريس وأليانزا السلفادوري ضمن منافسات الكونكاكاف.