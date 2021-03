آخرهم المغربي بونو.. شاهد- 7 حراس سجلوا أهدافا في اللحظات الحاسمة

خطف الحارس المغربي ياسين بونو الأنظار أمس الأول السبت بإحراز هدف التعادل لنادي إشبيلية في الدقيقة الأخيرة من مباراته أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأطلق هدف الحارس المغربي فرحة عارمة بين لاعبي الفريق الأندلسي، الذي ينافس على أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

Bono’s 94th minute goal earned @SevillaFC_ENG a point away to Real Valladolid!

وأعاد الهدف المميز إلى الذاكرة عددا من الأهداف الحاسمة المسجلة من حراس مرمى، ونستعرض هنا أبرز 6 أهداف وفقا لموقع "90 دقيقة" (90min) في نسخته الإسبانية:

في 19 ديسمبر/كانون الأول 1997، وفي ديربي منطقة الرور الألمانية بين شالكه وبوروسيا دورتموند. كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 حين بدأ ليمان في التقدم بداية من الدقيقة 85 لتوفير الإضافة في الكرات الثابتة، ونجحت جهوده حين أحرز هدفا في الوقت بدل الضائع ومنح به الفوز لفريقه.

سجل بيتر شمايكل عدة أهداف خلال مشواره الطويل في الملاعب، وكان من أجملها هدفه مع نادي أستون فيلا في مرمى إيفرتون في الدوري الإنجليزي عام 2001.

The first ever #PL goal scored by a goalkeeper! 👀

Peter Schmeichel v Everton back in 2001…#GoalOfTheDay #AVFC pic.twitter.com/1RE80in9XI

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 7, 2020