آخرهم المغربي بونو.. شاهد- 7 حراس سجلوا أهدافا في اللحظات الحاسمة

مع الدقائق الأولى للشوط الثاني من مواجهة دورتموند وإشبيلية، احتسب الحكم التركي كونيت شاكير ركلة جزاء مثيرة للجدل للفريق الألماني تقدّم لتنفيذها النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
خطف الحارس المغربي ياسين بونو الأنظار أمس الأول السبت بإحراز هدف التعادل لنادي إشبيلية في الدقيقة الأخيرة من مباراته أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأطلق هدف الحارس المغربي فرحة عارمة بين لاعبي الفريق الأندلسي، الذي ينافس على أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.
GOALSCORING GOALKEEPER ALERT 🚨
Bono’s 94th minute goal earned @SevillaFC_ENG a point away to Real Valladolid!
🟣 https://t.co/br6EYT0CcZ 🔴 https://t.co/MIzJe8IpZm pic.twitter.com/AJDDNWhr3Y
— LaLigaTV (@LaLigaTV) March 20, 2021
وأعاد الهدف المميز إلى الذاكرة عددا من الأهداف الحاسمة المسجلة من حراس مرمى، ونستعرض هنا أبرز 6 أهداف وفقا لموقع "90 دقيقة" (90min) في نسخته الإسبانية:
في 19 ديسمبر/كانون الأول 1997، وفي ديربي منطقة الرور الألمانية بين شالكه وبوروسيا دورتموند. كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 حين بدأ ليمان في التقدم بداية من الدقيقة 85 لتوفير الإضافة في الكرات الثابتة، ونجحت جهوده حين أحرز هدفا في الوقت بدل الضائع ومنح به الفوز لفريقه.
سجل بيتر شمايكل عدة أهداف خلال مشواره الطويل في الملاعب، وكان من أجملها هدفه مع نادي أستون فيلا في مرمى إيفرتون في الدوري الإنجليزي عام 2001.
The first ever #PL goal scored by a goalkeeper! 👀
Peter Schmeichel v Everton back in 2001…#GoalOfTheDay #AVFC pic.twitter.com/1RE80in9XI
— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 7, 2020
في 15 مارس/آذار 2007، وبعد ركنية من البرازيلي ألفيس، سجل الحارس أندريا بالوب هدفا مميزا من كرة رأسية في اللحظات الأخيرة، وأنقذ فريقه من الخروج أمام شاختار دونتسك الأوكراني من ثمن نهائي الدوري الأوروبي. الفريق الإسباني سجل هدف الفوز في الأشواط الإضافية وتأهل إلى الدور التالي.
#TalDíaComoHoy en 2007 Andrés Palop marcaba uno de los goles más celebrados de la historia del Sevilla FC…🥳
¿Qué goles marcados por porteros recuerdas? 🤔#UEL | @Palop1 | @SevillaFC pic.twitter.com/mYIPbNZj2A
— UEFA.com en español (@UEFAcom_es) March 15, 2021
كان ستاندار لييج يحتاج إلى التعادل ضد ألكمار الهولندي ليحصل على المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009 ارتقى الحارس سنان بولات فوق كل منافسيه وحول كرة قادمة من مخالفة إلى شباك منافسه، وأطلق العنان لفرحة كبيرة للنادي البلجيكي وجماهيره.
¡Qué sensación! 😍
Sinan Bolat ante el AZ#UCL | #FlashbackFriday | @Standard_RSCL pic.twitter.com/t77JibGBry
— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) July 31, 2020
سجل الحارس مويسيس مونيوز هذا الهدف لصالح نادي أميركا في المواجهة التي جمعته بمواطنه أزول لتحديد بطل المكسيك لعام 2013.
هدف مونيوز أهدى التعادل لفريقه 2-2، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بركلات الترجيح.
El gol de Moises Muñoz en el Clausura 2013 final contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. Moises Munoz goal vs Cruz Azul in Clausura final pic.twitter.com/vDVKRgOgFs
— Terry.Branco-., (@BackBoneGlove) October 9, 2017
الحارس ناهويل غوزمان كان بطل المباراة التي جمعت بين فريقه تيغريس وأليانزا السلفادوري ضمن منافسات الكونكاكاف.
😱⚽️ ¡Gol de Nahuel Gúzman! ¡Gol que mandaría a @TigresOficial 🇲🇽 a cuartos de final de #SCCL2020 al final del partido! pic.twitter.com/aRV3AHoyMG
— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 27, 2020