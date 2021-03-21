فاز بدوري الأبطال مع ليفربول.. هل يعود بنيتز للدوري الإنجليزي من جديد؟

يتطلع الإسباني رفائيل بنيتز مدرب ليفربول ونيوكاسل السابق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويقول إنه سيتخذ قراره في هذا الصدد بناء على المشروع الذي سيعرض عليه.

وتولى بنيتز تدريب ليفربول ما بين 2004 و2010، ووصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وفاز باللقب مرة واحدة في 2005.

ودرب بنيتز نيوكاسل لمدة 4 أعوام ما بين 2016 و2019 قبل الانتقال إلى داليان برو الصيني الذي انفصل عنه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن بنيتز ربما يتولى تدريب نادي سيلتيك الأسكتلندي، لكن المدرب قال إن اهتمامه ينصب على الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بنيتز قوله "الأولوية هي إنجلترا، لأنني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز وأسرتي تقيم هنا، لكنني أريد المنافسة أو العمل على مشروع يجعلني قريبا من ذلك، وبعد ذلك تأتي المنافسة".

وأضاف بنيتز "عدا ذلك أفضل البقاء في أوروبا، ففي إسبانيا الأمر صعب، والوضع في إيطاليا وألمانيا غير سهل. أتحدث الفرنسية، ولذا فمن الممكن العمل في فرنسا".

وتابع "في إسبانيا لا تملك الفرق المال لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة، وبالتالي فإن الأولوية هي إنجلترا وأوروبا بعد ذلك".

وتحت قيادة مدربه الحالي ستيف بروس -الذي تولى المهمة بعد بنيتز- يواجه نيوكاسل يونايتد صعوبات كبيرة، ويحتل حاليا المركز 17 بين فرق البطولة الـ20.

وأكد بنيتز أنه جاهز للانتقال لأحد الفرق الإنجليزية حاليا أو الانتظار لبعض الوقت، مشيرا إلى أنه يشعر بألم بسبب اقتراب نيوكاسل من الهبوط.

وأضاف مدرب ريال مدريد السابق قائلا "أتمنى له (نيوكاسل) كل التوفيق والاستمرار في (الدوري الممتاز)".