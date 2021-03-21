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ميلان يحقق فوزا صعبا على فيورنتينا ويواصل مطاردته للإنتر

زلاتان (وسط) سجل الهدف الأول لميلان (غيتي)
زلاتان (وسط) سجل الهدف الأول لميلان (غيتي)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202110:16 PM (مكة المكرمة)

أفلت ميلان من كمين مضيفه فيورنتينا وانتزع فوزا غاليا 3-2 عليه اليوم الأحد في المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليعود الفريق للضغط على جاره ومنافسه التقليدي العنيد إنتر متصدر جدول المسابقة.

فعلى ملعب "أرتيميو فرانكي" في فلورانسا، عانى ميلان الأمرين لتحقيق الفوز الثمين 3-2 على فيورنتينا ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف إنتر المتصدر الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند 29 نقطة في المركز الـ14 حيث مني بالهزيمة الأولى في آخر 3 مباريات ولكنها الثالثة له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة.

وسجل ثلاثية "الروسونيري"، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (9) وإبراهيم دياز (57) وهاكان كالهانوغلو (73).

وسجل هدفي فيورنتينا، إيريك بولغار (17) وفرانك ريبيري (51).

المصدر : وكالات

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