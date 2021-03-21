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ليستر يهزم مان يونايتد ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

إيهياناتشو سجل هدفين لليستر في المباراة (غيتي)
إيهياناتشو سجل هدفين لليستر في المباراة (غيتي)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202110:21 PM (مكة المكرمة)

تأهل فريق ليستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر يونايتد 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في ربع نهائي البطولة.

وسجل أهداف "الثعالب"، كيليتشي إيهياناتشو (24 و78) ويوري تيليمانس (51)، بينما سجل هدف "المانيو" الوحيد ميسون غرينوود (38).

ومن المقرر أن يلتقي ليستر سيتي مع ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي، في حين ستجمع مباراة نصف النهائي الأخرى تشلسي ومانشستر سيتي.

المصدر : وكالات

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