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لأول مرة في تاريخ الكالتشيو.. بينفينتو يهزم يوفنتوس ويضرب آماله في الدفاع عن لقبه

رونالدو أخفق في هز شباك بينفينتو (غيتي)
رونالدو أخفق في هز شباك بينفينتو (غيتي)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202107:26 PM (مكة المكرمة)

وجّه بينفينتو صفعة جديدة وقوية لآمال يوفنتوس في الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي، وتغلب عليه بهدف نظيف في عقر داره اليوم الأحد في المرحلة الـ28 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا، فوز لاتسيو على مضيفه أودينيزي بهدف نظيف، وسامبدوريا على تورينو بالنتيجة نفسها، وأتلانتا على مضيفه فيرونا 2- صفر.

ولقن بينفينتو مضيفه يوفنتوس درسا قاسيا على مدار الشوطين حيث فشل كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو موراتا فضلا عن فيدريكو كييزا، في هز شباك بينفينتو على مدار الشوطين، في حين استقبلت شباك السيدة العجوز هدفا سجله أدولفو غايش (69)، ليفوز بينفينتو بالمباراة على ملعب يوفنتوس.

ورفع بينفينتو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف فقط خلف سبيزيا علما بأن بينفينتو حقق اليوم الفوز الأول له في آخر 12 مباراة خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 55 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف أتلانتا.

وهي الخسارة الأولى ليوفنتوس أمام بينفينتو في تاريخ الدوري الإيطالي.

وبهذا، تلقت فرص يوفنتوس في الدفاع عن لقب المسابقة، الذي احتكره في المواسم التسعة الماضية (رقم قياسي)، لطمة جديدة كما تراجع الفريق للمركز الرابع بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

ويخضع إنتر الآن للحجر الصحي بعد إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، لتتأجل مباراة الفريق أمام ساسولو والتي كانت مقررة أمس السبت.

المصدر : وكالات

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