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بالفيديو- إشارة لرحيله.. هالاند الغاضب يرمي قميص دورتموند لمنافسه والجماهير تنقسم

هالاند عبر عن عدم رضاه عن التعادل بتغريدة بعد المباراة (غيتي)
هالاند عبر عن عدم رضاه عن التعادل بتغريدة بعد المباراة (غيتي)
21/3/2021

أحدث تصرف المهاجم البلجيكي إيرلينغ هالاند أثناء خروجه غاضبا من الملعب بعد مباراة فريقه بروسيا دورتموند ضد كولن تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، فيما يعد إشارة إلى رحيله بعد نهاية الموسم.

وتداولت صفحات رياضية ونشطاء مقطع فيديو بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 أمس السبت في الدوري الألماني يظهر فيه الغضب الواضح على وجه هالاند عندما ألقى قميصه لأحد لاعبي كولن، ولم ينتظر أن يتبادلا القمصان معا، ثم توجه فورا إلى النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس.

وبعد المباراة ورغم تسجيله هدفي فريقه فإن هالاند نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر معلقا فيها على التعادل "ليست أفضل نتيجة، سنستخدم هذا كحافز لنا للعودة أقوى، شكرا لكل جماهير دورتموند على دعمها المستمر".

وتفاعل مغردون مع لقطة هالاند، حيث أثارت اختلافا بين الجماهير، ما بين معجب بشخصيته وتطلعه للفوز دائما واستحقاقه للعب في ناد أكبر من دورتموند، وما بين منتقد لطريقة تعامله مع قميص دورتموند وعدم احترام لاعب الفريق الخصم برمي القميص له ثم مغادرة الملعب دون الالتفات إليه.

ويرى البعض أن تراجع نتائج دورتموند سيعجل رحيل المتألق هالاند الذي أصبح هدفا أساسيا للأندية الأوروبية الكبرى والكل يسعى للتعاقد معه.

ويعاني دورتموند من تذبذب في الأداء بالبوندسليغا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس في الترتيب العام، ورغم أن هالاند متألق ويسجل الأهداف بشكل دائم مع الفريق فإن نتائج الفريق الألماني غير مستقرة في الدوري المحلي.

 

 

المصدر : وكالة سند

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