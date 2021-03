بالفيديو- إشارة لرحيله.. هالاند الغاضب يرمي قميص دورتموند لمنافسه والجماهير تنقسم

أحدث تصرف المهاجم البلجيكي إيرلينغ هالاند أثناء خروجه غاضبا من الملعب بعد مباراة فريقه بروسيا دورتموند ضد كولن تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، فيما يعد إشارة إلى رحيله بعد نهاية الموسم.

وتداولت صفحات رياضية ونشطاء مقطع فيديو بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 أمس السبت في الدوري الألماني يظهر فيه الغضب الواضح على وجه هالاند عندما ألقى قميصه لأحد لاعبي كولن، ولم ينتظر أن يتبادلا القمصان معا، ثم توجه فورا إلى النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس.

Haaland didn't look happy after the full time whistle 👀 pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

وبعد المباراة ورغم تسجيله هدفي فريقه فإن هالاند نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر معلقا فيها على التعادل "ليست أفضل نتيجة، سنستخدم هذا كحافز لنا للعودة أقوى، شكرا لكل جماهير دورتموند على دعمها المستمر".

Not a great result. We will use this as motivation to be back stronger! Thanks to all the @BVB fans for your continued support. We’ll be back soon! 💪🏻 pic.twitter.com/9yFdBHVnIO — Erling Haaland (@ErlingHaaland) March 20, 2021

وتفاعل مغردون مع لقطة هالاند، حيث أثارت اختلافا بين الجماهير، ما بين معجب بشخصيته وتطلعه للفوز دائما واستحقاقه للعب في ناد أكبر من دورتموند، وما بين منتقد لطريقة تعامله مع قميص دورتموند وعدم احترام لاعب الفريق الخصم برمي القميص له ثم مغادرة الملعب دون الالتفات إليه.

Just when Köln thought they had this one in the bag, Erling Haaland struck again 🤖#KOEBVB highlights ⭐📹 pic.twitter.com/5qPnFUBQUc — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 20, 2021

ويرى البعض أن تراجع نتائج دورتموند سيعجل رحيل المتألق هالاند الذي أصبح هدفا أساسيا للأندية الأوروبية الكبرى والكل يسعى للتعاقد معه.

ويعاني دورتموند من تذبذب في الأداء بالبوندسليغا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس في الترتيب العام، ورغم أن هالاند متألق ويسجل الأهداف بشكل دائم مع الفريق فإن نتائج الفريق الألماني غير مستقرة في الدوري المحلي.

Wasted at that stepping stone club. https://t.co/ShjnCN7O4C — Callum Power (@Callumpow) March 20, 2021

he’s in a team of bums i don’t blame him, bvb have been so poor in the league this season https://t.co/61wQexpjVu — pmfkip (@kiponthe0) March 20, 2021

Rude way to give a shirt if you ask me https://t.co/w5b42GSVOo — Travis ➐ (@ZaheerWorldwide) March 21, 2021

The way he gave the opponent that shirt 😒😒 https://t.co/kac9LEobbq — Queen (@QueenMUFC10) March 20, 2021