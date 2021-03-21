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شاهد.. الأعظم في التاريخ.. يوفنتوس يحتفل برونالدو وأهدافه الـ770

أنيللي (يسار) يهنئ رونالدو بوصوله للهدف رقم 770 (مواقع التواصل)
أنيللي (يسار) يهنئ رونالدو بوصوله للهدف رقم 770 (مواقع التواصل)
21/3/2021

"لهذا السبب أنت الأعظم في التاريخ".. بهذه الطريقة هنّأ يوفنتوس، هدافه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوصوله إلى الهدف رقم 770.

ولم يكتف "اليوفي" بالتهنئة الافتراضية، إذ نزل جياني أنيللي رئيس النادي وقدم لـ"صاروخ ماديرا" قميصا كتب عليه اختصارا "GOAT" أي "الأعظم في كل الأوقات" ورقم 770 عدد أهدافه في مسيرته.

وبات "الدون" أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية، وسجل رونالدو 491 هدفا بقدمه اليمنى و143 هدفا بقدمه اليسرى و134 بالرأس وهدفين بأجزاء أخرى من جسده.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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