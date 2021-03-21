تخلى عن 7 واستدعى 3 جددا.. قائمة بلماضي لا تتضمن أي لاعب من الدوري الجزائري

وجه جمال بلماضي مدرب الجزائر بطل أفريقيا الدعوة اليوم الأحد إلى 3 لاعبين جددا ضمن تشكيلة من 28 لاعبا، ليس من بينهم أي لاعب من الدوري الجزائري، استعدادا لمواجهة زامبيا وبوتسوانا هذا الشهر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

واستدعى بلماضي لأول مرة أحمد توبة مدافع فالفيك الهولندي، ورامز زروقي لاعب وسط تفينتي الهولندي، ونوفل خاسف الظهير الأيسر لتونديلا البرتغالي.

كما أعاد بلماضي ضم رشيد غزال وأسامة درفلو وهلال سوداني ومهدي زفان إلى تشكيلة المنتخب الجزائري؛ لكنه استبعد 7 لاعبين كانوا ضمن القائمة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن بينهم ياسين براهيمي ومحمد رضا حلايمية وآندي ديلور ومحمد سليم فارس.

وتتصدر الجزائر المجموعة الثامنة في التصفيات بـ10 نقاط من 4 مباريات بفارق 5 نقاط عن زيمبابوي صاحبة المركز الثاني، وضمنت بالفعل التأهل للنهائيات التي تقام في الكاميرون العام القادم.

وتلعب الجزائر في ضيافة زامبيا 25 الشهر الجاري، قبل أن تستضيف بوتسوانا بعد 4 أيام لاحقة في الجولة الأخيرة للتصفيات.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، عز الدين دوخة (الرائد السعودي)، ألسكندر أوكيدجة (ميتز الفرنسي).

مدافعون: مهدي زفان (كيليا سوفيتوف سمارا الروسي)، أيوب عبد اللاوي (سيون السويسري)، عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني)، جان مهدي تاهرات (أبها السعودي)، جمال الدين بلعمري (أولمبيك ليون الفرنسي)، رامي بن سبعيني (بروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي التونسي)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي)، أحمد توبة (فالفيك الهولندي)، نوفل خاسف (تونديلا البرتغالي).

لاعبو وسط: عدلان قديورة (الغرافة القطري)، مهدي عبيد (النصر الإماراتي)، رامز زروقي (تفينتي الهولندي)، إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، هاريس بلقبلة (ستاد بريست الفرنسي)، فريد بولاية (ميتز الفرنسي)، سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي).

مهاجمون: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، رشيد غزال (بشكتاش التركي)، يوسف بلايلي (نادي قطر)، سعيد بن رحمة (وستهام يونايتد الإنجليزي)، هلال سوداني (الفتح السعودي)، أسامة درفلو (فيتيس الهولندي)، بغداد بونجاح (السد القطري)، إسلام سليماني (أولمبيك ليون الفرنسي).