بعد الفوز على إيفرتون.. مانشستر سيتي يحتفل بأكثر من رقم قياسي وغوارديولا يشيد بمحرز

احتفل مانشستر سيتي الإنجليزي بتسجيل أكثر من رقم قياسي جديد بعد التغلب على مضيفه إيفرتون 2-صفر مساء السبت في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر مانشستر سيتي -عبر موقعه الرسمي على الإنترنت- أنه سجل رقما قياسيا جديدا في تاريخه بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 17 مباراة متتالية خارج ملعبه، وذلك في كل المسابقات.

رقم قياسي جديد لمانشستر سيتي 🙌 17 مباراة متتالية خارج ملعبنا بدون هزيمة 💥💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/jAIC8Y361Z — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 20, 2021

وحطم مانشستر سيتي، تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا، الرقم القياسي الذي كان الفريق قد سجله تحت قيادة جو رويل بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 1999.

وأضاف النادي أنه حقق 14 انتصارا متتاليا خارج ملعبه، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي وعلى المستوى المحلي أيضا.

جوارديولا 💬 كنا نعرف أن الفريق الذي يسجل يفوز بالمباراة. كل اللاعبين كانوا رائعين. رياض @Mahrez22 وكيفين دي بروين غيروا الإيقاع في الدقائق الأخيرة. وصلنا إلى المرمى وتأهلنا لنصف النهائي. 🔷 #السيتي pic.twitter.com/DLiXv6HkDo — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 20, 2021

وأشاد غوارديولا بلاعبي فريقه مؤكدا أنهم كانوا رائعين، وخصّ رياض محرز وكيفين دي بروين بقوله إنهما غيّرا إيقاع المباراة في الدقائق الأخيرة مما مكن الفريق من الوصول إلى المرمى وتأهّلهم لنصف النهائي.