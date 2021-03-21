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بعد الفوز على إيفرتون.. مانشستر سيتي يحتفل بأكثر من رقم قياسي وغوارديولا يشيد بمحرز

إلكاي غوندوغان (يسار) يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لسيتي وبجواره محرز (غيتي)
إلكاي غوندوغان (يسار) يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لسيتي وبجواره محرز (غيتي)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202110:27 AM (مكة المكرمة)

احتفل مانشستر سيتي الإنجليزي بتسجيل أكثر من رقم قياسي جديد بعد التغلب على مضيفه إيفرتون 2-صفر مساء السبت في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر مانشستر سيتي -عبر موقعه الرسمي على الإنترنت- أنه سجل رقما قياسيا جديدا في تاريخه بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 17 مباراة متتالية خارج ملعبه، وذلك في كل المسابقات.

وحطم مانشستر سيتي، تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا، الرقم القياسي الذي كان الفريق قد سجله تحت قيادة جو رويل بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 1999.

وأضاف النادي أنه حقق 14 انتصارا متتاليا خارج ملعبه، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي وعلى المستوى المحلي أيضا.

وأشاد غوارديولا بلاعبي فريقه مؤكدا أنهم كانوا رائعين، وخصّ رياض محرز وكيفين دي بروين بقوله إنهما غيّرا إيقاع المباراة في الدقائق الأخيرة مما مكن الفريق من الوصول إلى المرمى وتأهّلهم لنصف النهائي.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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