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بشق الأنفس.. أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس ويقبض على صدارة الليغا

أتلتيكو اجتاز عقبة ألافيس بفضل الحارس يان أوبلاك الذي تصدى لركلة جزاء (غيتي)
أتلتيكو اجتاز عقبة ألافيس بفضل الحارس يان أوبلاك الذي تصدى لركلة جزاء (غيتي)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202111:02 PM (مكة المكرمة)

عزز فريق أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف، اليوم الأحد في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فياريال على قادش 2-1، وفالنسيا على غرناطة 2-1، وتعادل خيتافي مع إلتشي 1-1.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه لويس سواريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد (54).

وشهدت المباراة إهدار خوسي لويس سامارتين، لاعب ألافيس ركلة جزاء في الدقيقة الـ 86، بعدما تصدى السلوفيني يان أوبلاك حارس "الأتلتي" ببراعة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده على 66 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ألافيس عند 23 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

ورفع سواريز رصيده من الأهداف إلى 19 ليحتل المركز الثاني خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الذي سجل 21 هدفا.

وبات سواريز خامس لاعب لا يزال في المستطيل الأخضر يصل إلى هدفه الـ 500، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

المصدر : وكالات

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