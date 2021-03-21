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أبرزهم ماني وصلاح.. لاعبو ليفربول الأكثر خسارة لقيمتهم السوقية بالبريميرليغ

الخسائر المتوالية لفريق ليفربول أثرت سلبا على القيمة السوقية للاعبيه ومنهم ماني وصلاح (غيتي)
الخسائر المتوالية لفريق ليفربول أثرت سلبا على القيمة السوقية للاعبيه ومنهم ماني وصلاح (غيتي)
21/3/2021

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في القيمة السوقية للاعبين والفرق- عن قائمة تضم 50 لاعبا من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هم الأكثر خسارة في قيمتهم السوقية للموسم الحالي.

ونشر الموقع آخر إحصائية محدثة في شهر مارس/آذار الحالي لأكثر اللاعبين الذين فقدوا من قيمتهم السوقية العالية في البريميرليغ، حيث شملت القائمة 13 لاعبا من ليفربول باعتباره أكثر الأندية التي قلّت أسعار لاعبيها وخاصة الأساسيين منهم.

وتصدر 7 لاعبين من ليفربول قائمة الـ10 الأوائل الذين فقدوا جزءا كبيرا من قيمتهم السوقية، تَقدمهم النجم السنغالي ساديو ماني، حيث فقد 20 مليون يورو من قيمته، وجاء بالتساوي معه بالقيمة ذاتها لاعب وسط مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين.

ووُجد في القائمة أيضا النجم المصري محمد صلاح بخسارة 10 ملايين يورو من قيمته السوقية، بالإضافة إلى حارس مرمى الريدز البرازيلي أليسون بيكر، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، والإسباني تياغو ألكنتارا، والمدافع الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد، وكذلك المدافع الهولندي المصاب فيرجيل فان دايك.

ويعاني نادي ليفربول من سوء الأداء والنتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي، رغم أنه كان البطل في الموسم الماضي، كما يعاني أبرز نجومه ماني وصلاح من تذبذب واضح في الأداء، وربما هذا ما جعل قيمتهما السوقية تقل مقارنة ببداية الموسم.

المصدر : وكالة سند

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