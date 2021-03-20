12 مدربا في 18 عاما.. مالك تشلسي يدافع عن سياساته

قال رومان أبراموفيتش -مالك تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- إن فوز النادي اللندني بعدد كبير من الألقاب والبطولات يثبت أن سياسته في التعاقد مع المدربين كانت ناجحة.

وتناوب 12 مدربا على قيادة الجهاز الفني لتشلسي، وذلك منذ أن اشترى الملياردير الروسي النادي في 2003.

وتولى مؤخرا الألماني توماس توخيل القيادة الفنية خلفا لفرانك لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخلال هذه الفترة توج تشلسي بألقاب 16 بطولة كبرى، منها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين والدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات.

وقال أبراموفيتش لمجلة "فوربس" (FORBES) الأميركية -في مقال نشرته أمس الجمعة- إنني "أعتقد أن جوائز البطولات تتحدث عن نفسها وعن إنجازاتنا، وهدفي هو الاستمرار في حصد الجوائز والبناء من أجل المستقبل".

وأضاف أن "تشلسي صاحب تاريخ ثري، وأشعر أنني محظوظ للغاية بلعب دور في تحقيق هذا. النادي كان موجودا قبلي، وسيستمر من بعدي، ولكن وظيفتي هي العمل على تحقيق النجاح في الحاضر والمستقبل".

وتابع رجل الأعمال الروسي قائلا "أعتقد أننا نضع مصلحتنا على رأس الأوليات عندما نتخذ القرارات، وكل من ينضم إلينا يعرف أهدافنا في الملعب وخارجه".

وحاليا يحتل تشلسي المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من 29 مباراة، وسيلتقي مع ضيفه شيفيلد يونايتد في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأحد.