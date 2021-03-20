البث الحي
كرة قدم

12 مدربا في 18 عاما.. مالك تشلسي يدافع عن سياساته

أبراموفيتش (وسط): جوائز البطولات تتحدث عن نفسها وعن إنجازاتنا، وهدفي هو الاستمرار في حصد الجوائز والبناء من أجل المستقبل (غيتي)
أبراموفيتش (وسط): جوائز البطولات تتحدث عن نفسها وعن إنجازاتنا، وهدفي هو الاستمرار في حصد الجوائز والبناء من أجل المستقبل (غيتي)
20/3/2021

قال رومان أبراموفيتش -مالك تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- إن فوز النادي اللندني بعدد كبير من الألقاب والبطولات يثبت أن سياسته في التعاقد مع المدربين كانت ناجحة.

وتناوب 12 مدربا على قيادة الجهاز الفني لتشلسي، وذلك منذ أن اشترى الملياردير الروسي النادي في 2003.

وتولى مؤخرا الألماني توماس توخيل القيادة الفنية خلفا لفرانك لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخلال هذه الفترة توج تشلسي بألقاب 16 بطولة كبرى، منها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين والدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات.

وقال أبراموفيتش لمجلة "فوربس" (FORBES) الأميركية -في مقال نشرته أمس الجمعة- إنني "أعتقد أن جوائز البطولات تتحدث عن نفسها وعن إنجازاتنا، وهدفي هو الاستمرار في حصد الجوائز والبناء من أجل المستقبل".

وأضاف أن "تشلسي صاحب تاريخ ثري، وأشعر أنني محظوظ للغاية بلعب دور في تحقيق هذا. النادي كان موجودا قبلي، وسيستمر من بعدي، ولكن وظيفتي هي العمل على تحقيق النجاح في الحاضر والمستقبل".

وتابع رجل الأعمال الروسي قائلا "أعتقد أننا نضع مصلحتنا على رأس الأوليات عندما نتخذ القرارات، وكل من ينضم إلينا يعرف أهدافنا في الملعب وخارجه".

وحاليا يحتل تشلسي المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من 29 مباراة، وسيلتقي مع ضيفه شيفيلد يونايتد في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأحد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد.. بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزا صعبا في سباق التتويج بالدوري الإسباني

بنزيمة رفع رصيده إلى 17 هدفا في المركز الثالث لهدافي الدوري الإسباني (غيتي)

انتقال مبابي وهالاند لريال مدريد.. المال وحده لا يكفي

ريال مدريد يحاول التعاقد مع مبابي (يمين) وهالاند أو أحدهما (وكالات)

شاهد.. هدف مارادوني لنبيل فقير في الدوري الإسباني

فقير قاد فريقه بيتيس للفوز على ليفانتي في الليغا (غيتي)

لمّح لاستمراره في اللعب حتى سن الـ 40.. رونالدو أفضل لاعب بالدوري الإيطالي الموسم الماضي

رونالدو: كان عاما غريبا، عام لم يكن يتمناه أي شخص، لكن على الصعيد الشخصي والجماعي كان إيجابيا لأننا حصدنا اللقب (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

طه ياسين رمضان.. هكذا كانت ملاحقة النائب الأول لصدام حسين واعتقاله ومحاكمته ثم إعدامه

رمضان تولى مناصب عدة كان آخرها النائب الأول للرئيس (غيتي - أرشيف)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح يوميا؟

بريطانيا تعلن تطعيم نصف سكانها البالغين.. احتجاجات في فرنسا وألمانيا ضد الإغلاق والهواجس تتجدد من "أسترازينيكا"

بوريس جونسون تلقى الجرعة الأولى من "أسترازينيكا" (الأناضول)

حظر الذبح الحلال.. رسالة سيئة ترفضها المساجد الكبرى بفرنسا

التضييق على منتجات الحلال تزامن مع إجراءات ضد المساجد ومراكز تعليم اللغة العربية (رويترز)