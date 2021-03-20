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ميسي ضعف رونالدو وزيدان مظلوم.. تعرف على أعلى اللاعبين والمدربين أجرا

ميسي (يمين) يقطع الطريق على رونالدو ويتصدر قائمة أعلى اللاعبين أجرا (غيتي إيميجز)
ميسي (يمين) يقطع الطريق على رونالدو ويتصدر قائمة أعلى اللاعبين أجرا (غيتي إيميجز)
20/3/2021

تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أعلى اللاعبين أجرا بفارق كبير أمام غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب أعلى المدربين أجرا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ميسي يحصل على راتب سنوي -قبل احتساب الضرائب – بقيمة 148 مليون دولار، ويحصل رونالدو على نحو 63 مليونا.

ورغم المصاعب المالية التي تواجه برشلونة، فإن إدارة النادي لم تبخل على النجم الأرجنتيني ومنحته راتبا سنويا بأكثر من 9.7 ملايين دولار، أي تقريبا ضعف الراتب الذي يحصل عليه رونالدو مع يوفنتوس والمقدر بنحو 5.2 ملايين.

ويحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، المركز الثالث براتب سنوي قبل احتساب الضرائب يصل إلى 43 مليون دولار.

وفي المركز الرابع يحل الفرنسي أنطوان غريزمان نجم هجوم برشلونة حيث يحصل على راتب سنوي بنحو 41 مليون دولار، متساويا مع زميله السابق في برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز.

من جانب آخر، تصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الإسباني قائمة أعلى المدربين أجرا عالميا، براتب سنوي يصل إلى 48 مليون دولار قبل احتساب الضرائب، وفقا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية.

ويحل في المركز الثاني الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يحصل على راتب سنوي قيمته 32 مليون دولار.

ويحتل المركز الثالث البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي حيث يتقاضى راتبا بقيمة 27 مليون دولار.

ورغم نجاحه الكبير مع ريال مدريد والفوز بـ 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، يبتعد زيدان عن مقدمة الترتيب في قائمة أعلى المدربين أجرا، وتشير التقديرات إلى أنه يتلقى نحو 25 مليون دولار.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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