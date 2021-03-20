البث الحي
كرة قدم

لمّح لاستمراره في اللعب حتى سن الـ 40.. رونالدو أفضل لاعب بالدوري الإيطالي الموسم الماضي

رونالدو: كان عاما غريبا، عام لم يكن يتمناه أي شخص، لكن على الصعيد الشخصي والجماعي كان إيجابيا لأننا حصدنا اللقب (مواقع التواصل)
رونالدو: كان عاما غريبا، عام لم يكن يتمناه أي شخص، لكن على الصعيد الشخصي والجماعي كان إيجابيا لأننا حصدنا اللقب (مواقع التواصل)
20/3/2021

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لموسم 2019-2020 في حفل أقامته رابطة الدوري اليوم الجمعة.

ونال رونالدو الجائزة، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا بناء على تصويت اللاعبين، بعد مساعدة يوفنتوس في الفوز بلقبه التاسع على التوالي في الدوري.

وقال النجم البرتغالي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا "كان عاما غريبا، عام لم يكن يتمناه أي شخص، لكن على الصعيد الشخصي والجماعي كان إيجابيا لأننا حصدنا اللقب."

وتابع "في البداية، كان من الصعب اللعب في ملاعب خالية من الجماهير، لكن هدفنا كان الفوز بالدوري وفعلنا ذلك. خرجنا من دوري الأبطال لكن هذه كرة القدم".

وفاز هدف المهاجم البرتغالي في مرمى سامبدوريا في ديسمبر/كانون الأول 2019 بجائزة هدف الموسم.

وأضاف رونالدو "كان أفضل أهدافي، أنا متأكد من ذلك. أريد توجيه الشكر إلى زملائي بالفريق لأنه من دونهم لم يكن من الممكن الحصول على هذه الجائزة".

وختم "أشكر اللاعبين الذين صوتوا لي، أشعر بأنني محظوظ للغاية. أعتقد أن الثقة والتحمل والشغف سر الاستمرار في الاستمتاع بكرة القدم.. أملك الحافز، ويجب أن يكون هذا هو الحال دائما، وإلا لن يكون من الممكن اللعب على هذا المستوى عندما يكون عمرك 35 أو 36 أو 37 أو 40 عاما".

وفاز جيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا بجائزة أفضل مدرب في العام.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

"أسوأ صفقة" أعجزت زيدان عن الكلام.. جماهير ريال مدريد تطالب برحيل هازارد وعودة رونالدو

عبّرت جماهير ريال مدريد الإسباني عن استيائها من الإصابات المتكررة للاعب البلجيكي إدين هازارد، إثر تعرضه لإصابة جديدة، بعد أيام قليلة من إصابته الأخيرة في القدم، التي غيّبته عن الملاعب أسابيع عدة.

المزيد من كرة قدم

شاهد.. بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزا صعبا في سباق التتويج بالدوري الإسباني

بنزيمة رفع رصيده إلى 17 هدفا في المركز الثالث لهدافي الدوري الإسباني (غيتي)

12 مدربا في 18 عاما.. مالك تشلسي يدافع عن سياساته

أبراموفيتش (وسط): جوائز البطولات تتحدث عن نفسها وعن إنجازاتنا، وهدفي هو الاستمرار في حصد الجوائز والبناء من أجل المستقبل (غيتي)

انتقال مبابي وهالاند لريال مدريد.. المال وحده لا يكفي

ريال مدريد يحاول التعاقد مع مبابي (يمين) وهالاند أو أحدهما (وكالات)

شاهد.. هدف مارادوني لنبيل فقير في الدوري الإسباني

فقير قاد فريقه بيتيس للفوز على ليفانتي في الليغا (غيتي)
الأكثر قراءة

طه ياسين رمضان.. هكذا كانت ملاحقة النائب الأول لصدام حسين واعتقاله ومحاكمته ثم إعدامه

رمضان تولى مناصب عدة كان آخرها النائب الأول للرئيس (غيتي - أرشيف)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح يوميا؟

بريطانيا تعلن تطعيم نصف سكانها البالغين.. احتجاجات في فرنسا وألمانيا ضد الإغلاق والهواجس تتجدد من "أسترازينيكا"

بوريس جونسون تلقى الجرعة الأولى من "أسترازينيكا" (الأناضول)

حظر الذبح الحلال.. رسالة سيئة ترفضها المساجد الكبرى بفرنسا

التضييق على منتجات الحلال تزامن مع إجراءات ضد المساجد ومراكز تعليم اللغة العربية (رويترز)