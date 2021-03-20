لمّح لاستمراره في اللعب حتى سن الـ 40.. رونالدو أفضل لاعب بالدوري الإيطالي الموسم الماضي

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لموسم 2019-2020 في حفل أقامته رابطة الدوري اليوم الجمعة.

ونال رونالدو الجائزة، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا بناء على تصويت اللاعبين، بعد مساعدة يوفنتوس في الفوز بلقبه التاسع على التوالي في الدوري.

وقال النجم البرتغالي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا "كان عاما غريبا، عام لم يكن يتمناه أي شخص، لكن على الصعيد الشخصي والجماعي كان إيجابيا لأننا حصدنا اللقب."

وتابع "في البداية، كان من الصعب اللعب في ملاعب خالية من الجماهير، لكن هدفنا كان الفوز بالدوري وفعلنا ذلك. خرجنا من دوري الأبطال لكن هذه كرة القدم".

وفاز هدف المهاجم البرتغالي في مرمى سامبدوريا في ديسمبر/كانون الأول 2019 بجائزة هدف الموسم.

وأضاف رونالدو "كان أفضل أهدافي، أنا متأكد من ذلك. أريد توجيه الشكر إلى زملائي بالفريق لأنه من دونهم لم يكن من الممكن الحصول على هذه الجائزة".

وختم "أشكر اللاعبين الذين صوتوا لي، أشعر بأنني محظوظ للغاية. أعتقد أن الثقة والتحمل والشغف سر الاستمرار في الاستمتاع بكرة القدم.. أملك الحافز، ويجب أن يكون هذا هو الحال دائما، وإلا لن يكون من الممكن اللعب على هذا المستوى عندما يكون عمرك 35 أو 36 أو 37 أو 40 عاما".

وفاز جيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا بجائزة أفضل مدرب في العام.