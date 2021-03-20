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شاهد.. هدف مارادوني لنبيل فقير في الدوري الإسباني

فقير قاد فريقه بيتيس للفوز على ليفانتي في الليغا (غيتي)
فقير قاد فريقه بيتيس للفوز على ليفانتي في الليغا (غيتي)
20/3/2021

في الدقيقة الـ 70 من مواجهة ريال بيتيس وضيفه ليفانتي بالجولة 28 من الليغا، سجل الفرنسي نبيل فقير لاعب بيتيس هدفا على طريقة مارادونا.

واستلم الدولي الفرنسي -المتحدر من أصول جزائرية- الكرة في منتصف الملعب ثم جرى بها وراوغ دفاع ليفانتي قبل أن يسكنها الشباك بتسديدة أرضية.

وتعرض ليفانتي لهزة قوية عقب هدف فقير الإبداعي، الأمر الذي كلف الضيوف تلقي هدف ثان في شباكهم.

وبهذا الفوز، رفع بيتيس رصيده إلى 45 نقطة وضعته في المركز السادس، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 35 نقطة محتلا بها المركز العاشر.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

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