شاهد.. هدف مارادوني لنبيل فقير في الدوري الإسباني

في الدقيقة الـ 70 من مواجهة ريال بيتيس وضيفه ليفانتي بالجولة 28 من الليغا، سجل الفرنسي نبيل فقير لاعب بيتيس هدفا على طريقة مارادونا.

واستلم الدولي الفرنسي -المتحدر من أصول جزائرية- الكرة في منتصف الملعب ثم جرى بها وراوغ دفاع ليفانتي قبل أن يسكنها الشباك بتسديدة أرضية.

هدف نبيل فقير يوم أمس أمام ليفانتي 🔥 يستحق نادي أكبر من ريال بيتيس بصراحة.. pic.twitter.com/rAXrTshXCr — Mahdi Hammoud (@FCBMahdi_) March 20, 2021

وتعرض ليفانتي لهزة قوية عقب هدف فقير الإبداعي، الأمر الذي كلف الضيوف تلقي هدف ثان في شباكهم.

وبهذا الفوز، رفع بيتيس رصيده إلى 45 نقطة وضعته في المركز السادس، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 35 نقطة محتلا بها المركز العاشر.