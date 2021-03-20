طائرة مسيرة تعطل مباراة في الدوري الإسباني

اقتحمت طائرة مسيرة مباراة أتليتيك بلباو أمام ضيفه إيبار في الدوري الإسباني لكرة القدم، حاملة راية تتضمن رسالة معارضة لإقامة مباريات بطولة أوروبا 2020 في بلباو.

وتوقف اللعب في الدقيقة 68 خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل1-1 حين التقط الحكم فالنتين بيزارو غوميز الطائرة المسيرة المرفقة بعلم، وأخرجها من الملعب قبل استئناف المباراة.

وبلباو واحدة من 12 مدينة تستضيف مباريات البطولة المؤجلة منذ العام الماضي، وستستقبل كل مباريات إسبانيا الثلاث بدور المجموعات؛ لتكون المرة الأولى التي يلعب فيها المنتخب الوطني بإقليم الباسك منذ 1967.

وتعارض هذه الخطوة جماعات مؤيدة للانفصال وأحزاب سياسية ترفض أن تلعب إسبانيا على أرض الباسك.

وتعالت الأصوات المعارضة لاستضافة المباريات في المدينة مع تزايد احتمالات إقامة مباريات البطولة القارية بدون جماهير بسبب جائحة كورونا.