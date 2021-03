شاهد.. بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزا صعبا في سباق التتويج بالدوري الإسباني

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفين ومنح تمريرة حاسمة وقاد ريال مدريد لفوز صعب على سلتا فيغو 3-1 اليوم السبت في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما بنزيمة في الدقيقتين 20 و30، ثم رد سلتا فيغو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة 40.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وضع البديل ماركو أسينسيو بصمته في المباراة وأضاف الهدف الثالث لريال مدريد إثر تمريرة من بنزيمة.

Karim Benzema is at it again for Real Madrid! 🔥

Toni Kroos really threaded the needle for that brilliant assist too 🎯 pic.twitter.com/BDclgbN00w

