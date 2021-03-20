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شاهد.. بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزا صعبا في سباق التتويج بالدوري الإسباني

بنزيمة رفع رصيده إلى 17 هدفا في المركز الثالث لهدافي الدوري الإسباني (غيتي)
بنزيمة رفع رصيده إلى 17 هدفا في المركز الثالث لهدافي الدوري الإسباني (غيتي)
20/3/2021-|آخر تحديث: 20/3/202109:16 PM (مكة المكرمة)

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفين ومنح تمريرة حاسمة وقاد ريال مدريد لفوز صعب على سلتا فيغو 3-1 اليوم السبت في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما بنزيمة في الدقيقتين 20 و30، ثم رد سلتا فيغو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة 40.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وضع البديل ماركو أسينسيو بصمته في المباراة وأضاف الهدف الثالث لريال مدريد إثر تمريرة من بنزيمة.

ورفع كريم بنزيمة رصيده بذلك إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني بفارق 4 أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة، وهدف واحد خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف أتلتيكو مدريد، الذي يلتقي ديبورتيفو ألافيس غدا الأحد، ونقطة واحدة أمام برشلونة الذي يخوض مباراته في المرحلة غدا أمام ريال سوسيداد، بينما تجمد رصيد سلتا فيغو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر : وكالات

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