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يستضيف إشبيلية في إياب نصف النهائي.. برشلونة يتطلع لإنقاذ موسمه من بوابة الكأس

برشلونة يأمل في تكرار أدائه أمام إشبيلية في الدوري ويقلب عليه الطاولة في الكأس (غيتي)
برشلونة يأمل في تكرار أدائه أمام إشبيلية في الدوري ويقلب عليه الطاولة في الكأس (غيتي)
2/3/2021

عندما يستضيف برشلونة، إشبيلية غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، سيكون هدف برشلونة هو إنقاذ موسمه من خلال مواصلة مسيرته بمسابقة الكأس.

ويأمل البرسا في تجاوز عقبة "الفريق الأندلسي" العنيد وبلوغ المباراة النهائية، ليكون هذا بمثابة الإنقاذ لموسم الفريق من ناحية ودعما قويا لمديره الفني الهولندي رونالد كومان.

ويمتلك إشبيلية الأفضلية في هذه المواجهة بعدما فاز على ملعبه بهدفين نظيفين، ولكن برشلونة استعد لهذه المواجهة بشكل رائع من خلال الفوز على إشبيلية نفسه في عقر داره بهدفين دون رد السبت الماضي في الدوري الإسباني.

وقال جيرارد بيكيه -مدافع برشلونة- "إذا نجحنا في تغيير الأمور يوم الأربعاء، سيتغير الموسم تماما… سنكون وقتها في نهائي الكأس، وستظل فرصتنا قائمة في المنافسة على اللقب".

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين ليفانتي وأتلتيك بلباو اللذين يلتقيان بعد غد الخميس إيابا علما بأنهما تعادلا 1-1 على ملعب بلباو ذهابا.

ويحتاج برشلونة لتحقيق فوز كبير من أجل تعويض هزيمته ذهابا، ولكن الفريق يثق بقدرته على تحقيق هذا، بعدما قدم أمام إشبيلية في الدوري واحدا من أفضل عروضه في هذا الموسم.

وقال كومان "فخور بلاعبي فريقي وخاصة بسبب الأداء البدني الذي قدموه… إشبيلية لديه فريق قوي بدنيا، ونجحنا في أن نكون ندا له في هذا. كنا جيدين في اللعب دون كرة ومتميزين في اللعب بالكرة أيضا".

وعما إذا كان يثق بالعودة بالنتيجة ذاتها في مواجهة الكأس، قال بيكيه "نثق في هذا بالطبع. إذا قدمنا أداء متكاملا للغاية، فستكون هناك فرصة".

ورغم الفوز على إشبيلية في الدوري يوم السبت، فقد خسر برشلونة جهود لاعبه بيدري بسبب الإصابة بشد عضلي في المباراة حيث يغيب اللاعب عن مباراة الغد.

وسيكون على كومان أيضا أن يقرر ما إذا كان سيستمر على التغيير في طريقة اللعب، والذي أجراه في مباراة الفريقين بالدوري حيث اعتمد على الثلاثي بيكيه وكليمنت لينغلي وأوسكار مينجويزا في خط الدفاع وعلى سيرجينو ديست وجوردي ألبا كظهيرين.

وفي خط الوسط، قد يحل إليكس موريبا (18 عاما) مكان بيدري بعدما لعب موريبا في الدقيقة 71 من مباراة الفريقين بالدوري يوم السبت الماضي، ليصنع الهدف الثاني في المباراة والذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق.

كما يحتاج كومان لاتخاذ قراره بشأن الدفع بلاعبَيْن فقط في خط الهجوم أو الدفع معهما بالمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراة الفريقين السبت الماضي، بينما لعب مواطنه عثمان ديمبلي إلى جوار ميسي في الهجوم.

وفي المقابل، يرجح أن يغيب اللاعب لوكاس أوكامبوس عن صفوف إشبيلية كما تبدو فرصة المدافع ماركوس أكونا ضعيفة للمشاركة في مباراة الغد.

ويحل بلباو ضيفا على ليفانتي بعد غد الخميس في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي علما بأن الفريقين التقيا أيضا في الدوري مطلع هذا الأسبوع وتعادلا 1-1، وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بلباو في المربع الذهبي للكأس، وبهذا يمتلك ليفانتي أفضلية بسيطة على بلباو قبل مباراة الإياب.

المصدر : وكالات

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