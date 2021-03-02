مباريات فزنا بها ولم نكن نستحق.. زيدان لن يرفع الراية البيضاء في الليغا

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه لا ينظر إلى التعادل 1-1 بملعبه مع ريال سوسيداد أمس الاثنين باعتباره فرصة ضائعة للعودة إلى سباق اللقب، ودعا إلى التحلي بالهدوء قبل مواجهة أتليتكو مدريد متصدر دوري الإسباني لكرة القدم.

وكان بإمكان "الملكي" دخول قمة العاصمة وهو يمتلك فرصة التساوي في رصيد النقاط مع "الأتلتي" إذا تغلب على سوسيداد في مباراة الاثنين، لكنه اكتفى بالتعادل بعد أن سجل فينيسيوس جونيور هدفا متأخرا ليلغي تقدم الضيوف عن طريق بورتو.

وأبلغ المدرب الفرنسي الصحفيين "علينا التحلي بالهدوء. لعبنا جيدا وصنعنا 3-4 فرص لكننا كنا نواجه فريقا صنع هو الآخر بعض الفرص. الآن علينا التحلي بالصبر والهدوء ونخلد للراحة".

وأضاف "كنا نستحق أكثر من ذلك نظرا للفرص التي صنعناها. سيطرنا على المباراة، لكن كانت هناك مباريات فزنا بها ولم نكن نستحق ذلك.. هذه هي كرة القدم".

وجاء التعادل بعد 5 انتصارات متتالية لريال مدريد في كل المسابقات، لكن زيدان قال إن النتيجة لن تؤثر على الاستعدادات لمواجهة أتليتكو الذي يتقدم بـ 5 نقاط على ريال مدريد وبرشلونة صاحب المركز الثاني، وتتبقى له مباراة إضافية.

وقال المدرب الفرنسي "هذا لا يؤثر على الطريقة التي سنتعامل بها مع مباراة القمة. سنذهب إلى هناك بهدف تقديم مباراة رائعة.. كل فريق يهدر نقاطا ونعرف أن علينا حصد أكبر قدر من النقاط وهذا ما سنفعله. ما زال الطريق طويلا".

وبدأت أزمة إصابات ريال مدريد في الانحسار ببطء، واستعاد الفريق الثنائي فيدريكو فالفيردي ورودريغو اللذين جلسا على مقاعد البدلاء أمام سوسيداد بعد فترة غياب طويلة.

وقال زيدان إنه يأمل أن يستطيع الهداف كريم بنزيمة التعافي من إصابة في الفخذ قبل مواجهة أتليتكو.