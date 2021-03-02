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يركز على مواجهة إشبيلية.. كومان: بارتوميو شخص استثنائي واعتقاله يضر برشلونة

كومان يوجه ميسي قبل نزوله بديلا بمباراة ريال بيتيس بالليغا (رويترز)
كومان يوجه ميسي قبل نزوله بديلا بمباراة ريال بيتيس بالليغا (رويترز)
2/3/2021

أعرب رونالد كومان مدرب برشلونة عن تأثره الشديد باعتقال جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، ووصف كومان الشخص الذي عينه مدربا للفريق بأنه "شخص استثنائي"، مؤكدا أن القضية تضر بسمعة النادي.

واعتقلت السلطات الإسبانية بارتوميو -الذي عَين كومان في أغسطس الماضي، لكنه استقال في أكتوبر لتجنب سحب الثقة- أمس الاثنين مع أوسكار جارو الرئيس التنفيذي لبرشلونة واثنين آخرين، بسبب ما وصفته السلطات بأنه تحقيق في جرائم مزعومة تتعلق بسوء الإدارة والفساد المالي.

وأُفرج عن بارتوميو وجارو اليوم رغم أن التحقيق الذي بدأ العام الماضي قبل تعيين كومان لا يزال مفتوحا.

وفي مؤتمر صحفي -عُقد قبل استضافة إشبيلية في إياب قبل نهائي كأس الملك المقام غدا الأربعاء، حيث يسعى الفريق لتعويض الخسارة 2-0 في الذهاب- قال كومان "عندما سمعت الأنباء شعرت بصدمة لأني أعرف بارتوميو وجارو جيدا. أشعر بالأسى من أجلهما، قضيت أوقاتا جيدة معهما في هذه الفترة القصيرة، وبارتوميو كان دائما شخصا استثنائيا بالنسبة لي".

وأضاف "هذا ليس جيدا لمكانة النادي، لكن يجب أن ننتظر ونرى ما سيحدث (في التحقيق). لم أكن موجودا حينها، لذا لا يمكنني الحديث عن الأمر. علينا فقط التركيز على عملنا خاصة مباراة الغد".

ويقود برشلونة حاليا مجلس مؤقت بقيادة كارلس تيسكتس منذ استقالة بارتوميو، لكن الأعضاء سينتخبون رئيسا جديدا يوم الأحد المقبل.

واعتقال بارتوميو أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل المؤسسية التي واجهها النادي الكتالوني العام الماضي، بما فيها أزمة مالية متزايدة، لكن كومان قال إنه لم يندم على قبول مهمة تدريب برشلونة.

وقال المدرب الهولندي "لا تستطيع أن تعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل. عندما تواصل معي برشلونة كنت مقتنعا بتولي المهمة، وأدركت أن الظروف صعبة، فالنادي كان يخسر ماليا ويجب إجراء تغييرات في تشكيلته والاعتماد على اللاعبين الشبان، لكنني حاولت أن أبذل قصارى جهدي وما شعرت بأنه كان صحيحا. الحياة مليئة بالتقلبات والفرص والمشاكل، وعليك أن تحاول حلها".

وفاز برشلونة على إشبيلية 2-0 يوم السبت الماضي في الدوري وحصل على دفعة معنوية بالتعافي السريع للاعب الوسط الشاب بيدري من إصابة عضلية، رغم أن المدافع رونالد أراوخو من المرجح غيابه عن المباراة.

المصدر : رويترز

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