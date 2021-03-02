قائده يعمل سائق شاحنة.. شاهد: فريق ليبي فاز ببطولة أفريقيا يروي معاناته قبل مشاركته بكأس العالم للأندية

يحول ضعف الدعم المادي وعدم استقرار الأوضاع في ليبيا على الأرجح بين النادي متصدر كرة القدم المصغرة في البلاد والقارة الأفريقية وبين تحقيق الشهرة على مستوى العالم.

فقد فاز نادي التحدي مصراتة بالعديد من بطولات كرة القدم المصغرة المحلية والإقليمية.

في 2018، تأهل النادي لبطولة العالم للأندية لكنه لم يفلح في المشاركة بالبطولة التي أُقيمت في روسيا البيضاء، لأن اللاعبين لم يحصلوا على تأشيرات السفر، حسبما قال عبدالباسط العكروت مدرب الفريق.

فريق نادي التحدي مصراتة خلال تدريباته (الجزيرة)

وتتاح لفريق النادي حاليا فرصة ثانية للمشاركة في البطولة المقبلة من كأس العالم للأندية بعد فوزه بكأس الأندية الأفريقية في 2019.

وكان من المفترض أن تُقام البطولة الدولية في 2020، لكنها تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من عدم تلقيهم دعما من الاتحاد أو الدولة، فإن لاعبي فريق التحدي مصراتة الليبي يستعدون للبطولة.

وقال المدرب عبدالباسط العكروت "ما حصلناش (لم نحصل) على حقوقنا كرياضيين أو كنادي التحدي، تُوجنا ببطولة أفريقيا في تونس وتوجنا ببطولة عربية وتوجنا بكأس السوبر الليبي التونسي. ما تحصلناش (ولم نحصل) على أي دعم مادي أو أي مكافآت مالية للنادي".

وأضاف "الاتحاد في غفلة بعيدة عن نادي التحدي أو عن هدي (هذه) البطولات، مكانوش معانا (لم يكونوا معنا) في أي شي (شيء)، يعني برنامجهم عبارة عن حضورهم في التتويج فقط. وهذا عيب كبير تعاني منه الكورة (الكرة) الليبية. ضروري (تقديم الدعم لأن) الشباب يبوا (يريدون) حافز(ا)، يبوا (يريدون) من يوقف معاهم (يقف معهم)".

وأكد الهادي القزيري، حارس مرمى نادي التحدي مصراتة، أن سعادتهم كانت كبيرة جدا عندما فازوا بكأس أفريقيا، لأن ذلك أهّلهم لكأس العالم للأندية، وهو حلم لأي ناد.

وأضاف أنهم يتطلعون لتحقيق مراكز متقدمة في كأس العالم للأندية، والظهور بمستوى يليق بالنادي وجماهيره، مؤكدا أن القادم أفضل.

فريق نادي التحدي مصراتة فاز بالدوري المحلي وبطولة أفريقيا (الجزيرة)

وسوف يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة في أبريل/نيسان المقبل مكان وموعد إقامة بطولة هذا العام. ومن المتوقع أن يتنافس 32 فريقا على كأس تلك البطولة.

ونظرا لحاجته للمال يعمل قائد فريق التحدي مصراتة سائق شاحنة.

ولفت أبو بكر ختالة، قائد الفريق، لتلفزيون رويترز إلى أن طبيعة عمله -كسائق شاحنة لنقل البضائع- مرهقة لأن ساعات العمل طويلة، ولذا لا يكون بكامل لياقته أثناء التدريبات، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لا تقدم أي دعم للنادي أو للعبة.

وفاز فريق نادي التحدي مصراتة في الآونة الأخيرة بالدوري المحلي لكرة القدم المصغرة في ليبيا، والذي يشارك فيه 50 فريقا.